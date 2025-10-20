Σοκάρουν οι αποκαλύψεις της Βιρτζίνια Τζιουφρέ: «Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός»

Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, το γνωστό θύμα του Τζέφρι Έπσταϊν, υπέστη βάναυση κακοποίηση, ξυλοδαρμό και βιασμό από «γνωστό πρωθυπουργό».

Στο βιβλίο της με τίτλο «Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice» (Το κορίτσι κανενός: Μια αυτοβιογραφία για την επιβίωση από την κακοποίηση και τον αγώνα για δικαιοσύνη) που εκδίδεται μετά τον θάνατό της, η ίδια θυμάται ότι ζήτησε από τον Έπσταϊν να παρέμβει αφού ο πρωθυπουργός τήν ανάγκασε να ικετεύσει για τη ζωή της.

Ωστόσο ο Έπσταϊν τής είπε ψυχρά ότι αυτό ήταν απλώς μέρος της δουλειάς της. «Μετά την επίθεση, δεν μπορούσα να παραμείνω ανόητη. Αφού μού φέρθηκαν τόσο βάναυσα και μετά είδα την αναίσθητη αντίδραση του Έπσταϊν απέναντι στο πόσο τρομοκρατημένη ένιωθα, έπρεπε να αποδεχτώ ότι ο Έπσταϊν με επαινούσε απλώς ως μέσο χειραγώγησης για να με κρατήσει υποτακτική», έγραψε η Τζιουφρέ, σύμφωνα με απόσπασμα που αναπαράγει η New York Post.

Η Τζιουφρέ αναφερόταν απλώς στον πρόσωπο πόυ καταγγέλλει ως «πρωθυπουργό», λέγοντας ότι φοβόταν ότι ο βίαιος αυτός άνδρας θα «προσπαθούσε να της κάνει κακό» αν δημοσίευε το όνομά του.

Στο παρελθόν, ωστόσο, είχε κατονομάσει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Εχούντ Μπαράκ, σε δικαστικά έγγραφα ως έναν από τους πολλούς ανθρώπους της ελίτ που τήν είχαν βιάσει, ισχυρισμό τον οποίο ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Στις αναμνήσεις της, η Τζιουφρέ είπε ότι συνάντησε για πρώτη φορά τον «πρωθυπουργό» στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους κάποια στιγμή το 2002, όταν ήταν μόλις 18 ετών.

Τής δόθηκε εντολή να τόν συνοδεύσει, αλλά ο άντρας τής έκανε σαφές ότι μόλις έμειναν μόνοι «ήθελε βία».

Σύμφωνα με το βιβλίο της, η Βιρτζίνια Τζιουφρέ έτρεξε αμέσως στον Έπσταϊν και τόν ικέτεψε να μην την στείλει πίσω στον πρωθυπουργό. Λίγο αργότερα, ο Επστάιν τήν έστειλε πίσω στον πολιτικό για μια δεύτερη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου σε μια καμπίνα του Lolita Express.

Αν και η εμπειρία ήταν πολύ λιγότερο βίαιη, η Τζιουφρέ πέρασε όλη την ώρα φοβούμενη ότι θα την χτυπούσε ή θα την στραγγάλιζε ξαφνικά, έγραψε. Παραδέχτηκε δε ότι πριν τη βίαιη εμπειρία, είχε δώσει στον Έπσταϊν το πλεονέκτημα της αμφιβολίας και πίστευε ότι νοιαζόταν για τα κορίτσια που εμπορευόταν σεξουαλικά.

«Δεν το ήξερα τότε, αλλά η δεύτερη επαφή μου με τον πρωθυπουργό ήταν η αρχή του τέλους για μένα», γράφει η Τζιουφρέ, προσθέτοντας ότι σταμάτησε να στρατολογεί άλλα νεαρά κορίτσια για τον Έπσταϊν, όπως τήν είχε αναγκάσει να κάνει στο παρελθόν.

Ο Μπαράκ έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις καταγγελίες της Τζιουφρέ για κακοποίηση ή το ότι γνώριζε ότι ο Έπσταϊν διευθύνει έναν διεστραμμένο κύκλο σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Ο Μπαράκ ήταν προσωπικός φίλος του Έπσταϊν και χρησιμοποίησε αρκετά εκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα του Επστάιν για να χρηματοδοτήσει μια εταιρεία ασφαλείας. Τα αρχεία δείχνουν ότι είχε επισκεφθεί τον Έπσταϊν στο ιδιωτικό του νησί και είχε επιβιβαστεί στο ιδιωτικό του αεροπλάνο.