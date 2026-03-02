Σοκάρουν οι μαρτυρίες των Ελλήνων στη Μέση Ανατολή: «Βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια τους βομβαρδισμούς»

Πολλοί είναι οι Έλληνες που βρέθηκαν στην «καρδιά των εντάσεων» στη Μέση Ανατολή. Μαρτυρίες για τις πρώτες στιγμές αγωνίας των Ελλήνων ταξιδιωτών που εγκλωβίστηκαν ή μόνιμων κατοίκων στις χώρες της Μέσης Ανατολής, συγκλονίζουν.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ταξιδιώτισσα που «ξέμεινε στο Αμπού Ντάμπι κατά την transfer πτήση για Ιαπωνία, δήλωσε: «Είμαι αποκλεισμένη στο Αμπού Ντάμπι. ''Κυρία Μουστάκη λυπούμαστε πάρα πολύ αλλά έχουμε πόλεμο αυτή τη στιγμή, χτύπησαν οι Αμερικάνοι το Ιράν και δεν ξέρω αν θα πραγματοποιηθεί η πτήση σας για Τόκυο'' μου είπαν.

Ο συναγερμός εδώ - σαν το 112 που έχουμε στην Ελλάδα- χτύπαγε συνεχώς και μας ειδοποιούσε για πυραύλους οι οποίοι πέφτουν αδιακρίτως και μας παρακαλούσαν να φύγουμε από τις τζαμαρίες, και να μην στεκόμαστε σε εσωτερικούς χώρους για να είμαστε κάπως προφυλαγμένοι».

Και συμπλήρωσε αναφορικά με τη σύσταση των αρχών: «Σήμερα Δευτέρα έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες πτήσεις, τίποτα όμως προς Αθήνα».

Ένας ακόμη κάτοικος, που ζει και εργάζεται ως dj στο Ντουμπάι δήλωσε για τη στιγμή της έντασης του Σαββάτου: «Έπαιζα μουσική. Ήμουν σε εξωτερικό χώρο γιατί τα περισσότερα μαγαζιά είναι σε εξωτερικό χώρο - και είδα εκατό άτομα να φεύγουν σαν τα ελάφια από τα έξω τραπέζια και να μπαίνουν μέσα.

Άκουσα τον θόρυβο και είδα από πάνω τους βαλλιστικούς να περνάνε. Τα θραύσματα είναι αυτά που κάνανε όλη τη ζημιά μέχρι τώρα. Αλλά όλη τη διάρκεια της βραδιάς είχε».

Μαρτυρία Έλληνα καθηγητή στο Αμπού Ντάμπι: «Οι μαθητές ούρλιαζαν, έκλαιγαν»

Τέλος, ένας καθηγητής στο Αμπού Ντάμπι ανέφερε για τη στιγμή που ήχησαν οι σειρήνες εν ώρα εργασίας και για το πόσο πανικοβλήθηκαν οι μαθητές του.

«Η ώρα μια και μισή, και λαμβάνει χώρα ένας πανζουρλισμός. Ουρλιάζουν, κλαίνε».

Τέλος, μια ακόμη ταξιδιώτισσα που «εγκλωβίστηκε στο Αμπού Ντάμπι δήλωσε: «Βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια τους βομβαρδισμούς. Ακούμε. Λογικά υπήρξε κάποιο ωστικό κύμα γιατί κουνήθηκε το ξενοδοχείο. Τρέχαμε όλοι μέσα στο lobby και τα πάργκινγ γιατί δεν υπάρχουν καταφύγια στο Αμπού Ντάμπι».