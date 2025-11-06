Σομαλία: Ρεσάλτο πειρατών σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων - Καλά στην υγεία του το πλήρωμα

Πειρατές εισέβαλαν με ρεσάλτο σε δεξαμενόπλοιο με σημαία της Μάλτας στα ανοιχτά θάλασσας της Σομαλίας με τις διεθνείς ναυτιλιακές αρχές να εξαπολύουν συναγερμό στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ασφάλειας ναυσιπλοΐας Ambrey, το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 11:48 τοπική ώρα, σε απόσταση 550 ναυτικών μιλίων από τις σομαλικές ακτές.

Το δεξαμενόπλοιο Hellas Aphrodite (IMO: 9722766), ελληνικών συμφερόντων, είναι χωρητικότητας 49.992 dwt, ναυπηγημένο το 2016, και μεταφέρει φορτίο βενζίνης από το Sikka της Ινδίας με προορισμό το Durban της Νότιας Αφρικής.

Η Latsco Marine Management, διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, επιβεβαίωσε το περιστατικό βγάζοντας επίσημη ανακοίνωση, στην οποία τόνισε ότι ενεργοποιήθηκε η ομάδα εκτάκτων αναγκών και βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της ασφάλειας του πληρώματος.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα 24 μέλη του πληρώματος, ανάμεσά τους πέντε Έλληνες, μεταξύ των οποίων και ο πρώτος μηχανικός, δεν διατρέχουν κίνδυνο με την υγεία τους.

Η Υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε επίσης ότι άγνωστα άτομα επιβιβάστηκαν σε πλοίο νοτιοανατολικά της περιοχής Εΐλ στη Σομαλία, ωστόσο δεν έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για το ίδιο περιστατικό.

Λόγω του συμβάντος αυξάνονται και πάλι οι ανησυχίες για περιστατικά πειρατείας, φαινόμενο που έχει κατευναστεί τα τελευταία χρόνια στα νερά της Ανατολικής Αφρικής.