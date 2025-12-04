SOS για όλους τους χρήστες των Gmail και Outlook - Ο μεγάλος κίνδυνος ενόψει Χριστουγέννων

Το FBI εξέδωσε ισχυρή προειδοποίηση στο Gmail, Outlook αλλά και σε όλους τους χρήστες email στις ΗΠΑ, τονίζοντας την ανάγκη να βρίσκονται σε επιφυλακή κατά την περίοδο των γιορτών καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος απάτης, από εγκληματίες που μπαίνουν στα εισερχόμενα και αδειάζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των ανυποψίαστων.

Τα τέσσερα κυριότερα σχέδια απάτης που συνήθως καραδοκούν κατά την περίοδο των γιορτών είναι τα εξής: απάτες μη παράδοσης, απάτες μη πληρωμής, απάτες σε δημοπρασίες και απάτες με δωροκάρτες.

Μόνο το 2024, οι Αμερικανοί έχασαν περισσότερα από 785 εκατομμύρια δολάρια από απάτες μη πληρωμής και μη παράδοσης, σύμφωνα με το Κέντρο Παραπόνων για το Διαδίκτυο (IC3) του FBI.

Οι απάτες μη παράδοσης αφορούν την αγορά και πληρωμή προϊόντων που δεν φτάνουν ποτέ στα χέρια του καταναλωτή, ενώ οι απάτες μη πληρωμής, αφορούν τα προϊόντα εμπορεύματος, τα οποία στέλνονται αλλά δεν πληρώνονται ποτέ οι έμποροι.

Ο οργανισμός τόνισε επίσης την απάτη σε δημοπρασίες, όπου το είδος που διαφημίζεται στο διαδίκτυο δεν είναι αυτό που λαμβάνει στην πραγματικότητα ο αγοραστής, και την απάτη με δωροκάρτες, όπου οι εγκληματίες απαιτούν πληρωμή μέσω προπληρωμένων καρτών καθώς μετά την συναλλαγή τα χρήματα είναι σχεδόν αδύνατο να ανακτηθούν.

Το είδος απάτης μέσω email που κερδίζει έδαφος

Το FBI έχει επίσης προειδοποιήσει για την αύξηση των απάτων Account Takeover (ATO), στις οποίες οι εγκληματίες μιμούνται τράπεζες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με στόχο να εισβάλλουν στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς ενός θύματος.

Από τον Ιανουάριο του 2025, το IC3 έχει καταγράψει περισσότερες από 5.100 καταγγελίες που σχετίζονται με τέτοιου είδους απάτη, με αναφερόμενες ζημίες που ξεπερνούν τα 262 εκατομμύρια δολάρια.

Σε αυτό το σχέδιο, οι απατεώνες παρουσιάζονται ως τραπεζικοί υπάλληλοι, εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών ή προσωπικό υποστήριξης για να ξεγελάσουν τα θύματα ώστε να αποκαλύψουν ευαίσθητες πληροφορίες.

Συχνά στέλνουν ψεύτικα μηνύματα, email ή παίρνουν τηλέφωνο ισχυριζόμενοι ότι υπάρχει πρόβλημα στον λογαριασμό. Στη συνέχεια, πιέζουν τα θύματα να παραδώσουν στοιχεία σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων κωδικών ελέγχου ταυτότητας ή κωδικών πρόσβασης μίας χρήσης και έτσι αποκτούν πλήρη πρόσβαση στους λογαριασμούς των θυμάτων.