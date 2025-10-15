Σουδάν: Επίθεση με drones στο Χαρτούμ εν μέσω εμφυλίου

Αλλεπάλληλα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έθεσαν σήμερα, 15/10, στο στόχαστρο την πρωτεύουσα του Σουδάν, το Χαρτούμ, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή στον στρατό και αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική πηγή, ο στρατός κατέρριψε «την πλειονότητα των drones», που στόχευαν βάσεις του στρατού βορειοανατολικά της πρωτεύουσας. Αυτόπτες μάρτυρες στο Ομντουρμάν είπαν πως είδαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πετούν πάνω από την πόλη και άκουσαν «ισχυρές εκρήξεις» στη διάρκεια της χθεσινής, 14/10, νύχτας.

Από τις 15 Απριλίου του 2023, το Σουδάν έχει βυθιστεί σε πόλεμο ανάμεσα στον στρατό του στρατηγού Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), που πλήττουν συχνά θέσεις του στρατού με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την ένοπλη οργάνωση Δυνάμεις Ασπίδας του Σουδάν, που πρόσκειται στον στρατό, η πρωτεύουσα βρέθηκε στο στόχαστρο πληγμάτων χθες Τρίτη, 14/10, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη της.

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, τον εκτοπισμό εκατομμυρίων και έχει οδηγήσει στη «μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

