Σουδάν: Η τεχνολογία στην «υπηρεσία» των εγκλημάτων πολέμου - 12 νεκροί από επιθέσεις drone

Πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στο Σουδάν, σε πόλη ελεγχόμενη από τους παραστρατιωτικούς στην πολιτεία του Βόρειου Νταρφούρ, στοίχισε χθες, Τετάρτη, τη ζωή σε 12 αμάχους, ανάμεσά τους 6 παιδιά, όπως δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ιατρική πηγή και ακτιβιστές της περιοχής.

Δώδεκα πτώματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στην πόλη Κουτούμ, σύμφωνα με την ιατρική πηγή. Δεκαέξι άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα.

Η Επιτροπή Αντίστασης της Ελ-Φάσερ, μια φιλοδημοκρατική οργάνωση, διευκρίνισε ότι η επίθεση έπληξε τη συνοικία Αλ-Σαλάμα, κοντά σε σχολείο θηλέων, και απέδωσε την επίθεση στον στρατό, που συγκρούεται με τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ/RSF) από τον Απρίλιο του 2023.