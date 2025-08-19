Σουηδία: Εκκλησία βγάζει κυριολεκτικά ρόδες και ταξιδεύει στην άλλη άκρη της πόλης

Μια ιστορική εκκλησία 113 ετών, που κινδυνεύει από καθίζηση του εδάφους πρόκειται να μεταφερθεί αυτούσια σε απόσταση 5 χιλιομέτρων ανατολικά, σε μία από τις βορειότερες πόλεις της Σουηδίας.

Η τεράστια κόκκινη ξύλινη κατασκευή στην κοινότητα του Κιρούνα, που χρονολογείται από το 1912 έχει ανυψωθεί σε γιγάντιες κυλιόμενες πλατφόρμες ενόψει της μετακόμισης στο νέο κέντρο της πόλης.

Διαβάστε ακόμα: «Ακούγεται τρελό αλλά ο Πούτιν θέλει συμφωνία μαζί μου»: Τι κατέγραψε το μικρόφωνο εν αγνοία του Τραμπ

Ταξιδεύοντας με μέγιστη ταχύτητα 500 μέτρων την ώρα, το ταξίδι αναμένεται να διαρκέσει δύο ημέρες.

Κιρούνα: Όχι μόνο η εκκλησία, αλλά και η πόλη «μεταναστεύει»

Το παλιό κέντρο της πόλης κινδυνεύει από ρωγμές στο έδαφος μετά από περισσότερο από έναν αιώνα εξόρυξης σιδηρομεταλλεύματος. Η μετακόμιση της εκκλησίας είναι η πιο εντυπωσιακή και συμβολική στιγμή της ευρύτερης μετεγκατάστασης κτιρίων στην Κιρούνα, η οποία βρίσκεται 145 χιλιόμετρα βόρεια του Αρκτικού Κύκλου.

«Έχουμε κάνει τόση πολλή προετοιμασία», λέει ο υπεύθυνος για τη μετακόμιση, ο διευθυντής του έργου Στέφαν Χόλμμπλαντ Γιόχανσον. «Είναι ένα ιστορικό γεγονός, μια πολύ μεγάλη και πολύπλοκη επιχείρηση και δεν έχουμε περιθώριο σφάλματος. Αλλά όλα είναι υπό έλεγχο».

Η ψυχραιμία του αντανακλά χρόνια σχεδιασμού.

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2010, άλλα κτίρια στην Κιρούνα είχαν ήδη μεταφερθεί σε ασφαλέστερο έδαφος. Τα περισσότερα κατεδαφίστηκαν και ξαναχτίστηκαν, αλλά ορισμένα ορόσημα μετακινήθηκαν άθικτα.

Αυτά περιλαμβάνουν κτίρια του Hjalmar Lundbohmsgården, όπως η λεγόμενη «κίτρινη σειρά» τριών παλιών ξύλινων σπιτιών και το πρώην σπίτι του διευθυντή εξόρυξης Hjalmar Lundbohm, το οποίο χωρίστηκε σε τρία μέρη.

Ο πύργος του ρολογιού στην οροφή του παλιού δημαρχείου μετακινήθηκε επίσης και τώρα βρίσκεται δίπλα στο νέο δημαρχείο.

Ο Ρόμπερτ Υλιτάλο, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ανάπτυξης της Κιρούνα, εξηγεί: «Δεν υπάρχει κίνδυνος να πέσουν άνθρωποι μέσα από ρωγμές. Αλλά οι ρωγμές θα μπορούσαν τελικά να προκαλέσουν ζημιά στην παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και αποχέτευσης. Οι άνθρωποι πρέπει να μετακινηθούν πριν καταρρεύσουν οι υποδομές».

Η εταιρεία διαχείρισης του ορυχείου σιδηρομεταλλεύματος, LKAB - επίσης ο μεγαλύτερος εργοδότης της Κιρούνα - καλύπτει τον λογαριασμό μετεγκατάστασης της πόλης, ο οποίος εκτιμάται σε περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (1 δισεκατομμύριο δολάρια· 737 εκατομμύρια λίρες).

Η μεταφορά ενός τόσο μεγάλου κτιρίου είναι ένα ασυνήθιστο κατόρθωμα. Αλλά αντί να το αποσυναρμολογήσουν, οι μηχανικοί το μετακινούν αυτούσιο, στηριζόμενο σε χαλύβδινες δοκούς και μεταφέροντας το σε αυτοκινούμενα αρθρωτά μεταφορικά οχήματα.

Πηγή: BBC