Σουηδία: Σε «ντέρμπι» εξελίσσονται οι εκλογές - Προβάδισμα για την κεντροαριστερά με 176 έδρες έναντι 173

Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές στη Σουηδία, με τη μάχη να παραμένει αμφίρροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% καταγεγραμμένο, η κεντροαριστερά προηγείται με 176 έδρες, έναντι 173 του δεξιού μπλοκ.

Οι προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν από τη σουηδική εκλογική αρχή έδειξαν ότι η Μαγκνταλένα Άντερσον των Σοσιαλδημοκρατών πιθανότατα θα τερματίσει με πλειοψηφία τριών εδρών έναντι του τετρακομματικού συνασπισμού με επικεφαλής τον νυν συντηρητικό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον.

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ο Κρίστερσον δήλωσε ότι παραμένει ασαφές ποιος θα σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση.

Σουηδία: Αγωνία για τον νικητή

«Οι ψηφοφόροι έχουν εκφράσει την άποψή τους, αλλά δεν έχουμε ακόμη τελικό αποτέλεσμα. Το ποια κυβέρνηση θα ηγηθεί της Σουηδίας τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοιχτό ερώτημα», δήλωσε στους υποστηρικτές τουο Κρίστερσον.

Κανένα μεγάλο σουηδικό μέσο ενημέρωσης δεν έχει ανακοινώσει ακόμη νικητή.

Η Μαγκνταλένα Άντερσον, επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και ηγέτης του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, επιδιώκει να επιστρέψει στην πρωθυπουργία, θέση που κατείχε από το 2021 έως το 2022.

Την Κυριακή το βράδυ, η Άντερσον κάλεσε τους υποστηρικτές της να περιμένουν το τελικό αποτέλεσμα, προσθέτοντας ότι εάν διατηρηθούν τα τρέχοντα αποτελέσματα, «η Σουηδία θα έχει νέα κυβέρνηση».

Το κόμμα της, οι Σοσιαλδημοκράτες, αποτελεί σημαντική δύναμη στη σουηδική πολιτική σκηνή από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Κρίστερσον έχει στηριχθεί στην κυβέρνηση από τους Σουηδούς Δημοκράτες (SD), οι οποίοι έχουν νεοναζιστικές ρίζες. Έχει υποσχεθεί θέσεις στο υπουργικό συμβούλιο για το SD εάν παραμείνει στην εξουσία.

Το SD, που ιδρύθηκε από υποστηρικτές των Ναζί τη δεκαετία του 1980, είχε αποκλειστεί για χρόνια, μέχρι το 2022, όταν έγινε το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα της χώρας, μετά την εκστρατεία του κατά του βίαιου εγκλήματος και της μετανάστευσης.