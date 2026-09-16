Σουηδικές εκλογές: «Χτυποκάρδι» για την Κεντροαριστερά – Οριακή επικράτηση με 175 έναντι 174 εδρών

Σε ένα εκλογικό ντέρμπι που κρίθηκε κυριολεκτικά στο νήμα, η Σουηδία γυρίζει πολιτική σελίδα. Η κεντροαριστερή συμμαχία, υπό την ηγεσία της Μαγκνταλένα Άντερσον, αναλαμβάνει τα ηνία της χώρας, πετυχαίνοντας μια οριακή αλλά καθοριστική ανατροπή εις βάρος του συντηρητικού συνασπισμού του απερχόμενου πρωθυπουργού, Ουλφ Κρίστερσον.

Με την ενσωμάτωση των ψηφοδελτίων να αγγίζει το 99%, η «ισορροπία τρόμου» έσπασε για μόλις 29.169 ψήφους. Αυτή η μικρή δεξαμενή ψηφοφόρων ήταν αρκετή για να δώσει στην Κεντροαριστερά 175 έδρες στο κοινοβούλιο των 349 θέσεων, αφήνοντας τις 174 στη συμμαχία της Δεξιάς και του ακροδεξιού κόμματος των Σουηδών Δημοκρατών.

Η σουηδική εκλογική αρχή συνεχίζει την καταμέτρηση των καθυστερημένων και επιστολικών ψήφων εσωτερικού-εξωτερικού για το οριστικό αποτέλεσμα της Πέμπτης. Ωστόσο, η κρατική τηλεόραση (SVT) βάζει τέλος στην αγωνία, υπογραμμίζοντας πως οι στατιστικές πιθανότητες μιας νέας ανατροπής είναι πλέον μηδαμινές. Η Κεντροαριστερά εξασφαλίζει την πλειοψηφία, σφραγίζοντας την αλλαγή σκυτάλης.