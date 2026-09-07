Σούζαν Σάραντον: «Χάνω ρόλους επειδή στηρίζω δημόσια την Παλαιστίνη»

Η Σούζαν Σάραντον υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει επαγγελματικές συνέπειες στο Χόλιγουντ εξαιτίας της δημόσιας στήριξής της στους Παλαιστίνιους, παρά την αλλαγή που, όπως λέει, διακρίνει πλέον στην αμερικανική κοινή γνώμη απέναντι στο Ισραήλ.



Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για το ζήτημα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου βρίσκεται για την προώθηση της νέας της ταινίας The Echo Chamber. Όπως ανέφερε, εξακολουθούν να υπάρχουν τμήματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας που αποφεύγουν να συνεργαστούν μαζί της λόγω της ακτιβιστικής της δράσης.





«Νομίζω ότι η αφήγηση έχει αλλάξει πλήρως σε ό,τι αφορά την ιστορική σημασία της Παλαιστίνης και τη σχέση του σιωνισμού με την Αμερική και την πολιτική μας», δήλωσε. Η ίδια σημείωσε ότι πολλοί Αμερικανοί έχουν πλέον αντιληφθεί καλύτερα την έκταση της οικονομικής στήριξης που παρέχουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ.



Παρά τη μετατόπιση της κοινής γνώμης, η 79χρονη ηθοποιός υποστηρίζει ότι η στάση της εξακολουθεί να έχει κόστος στην καριέρα της.



«Πρόσφατα μου πήραν ξανά ρόλους, επειδή υπάρχουν πρακτορεία που λένε στους ανθρώπους να μη με προσλαμβάνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, θεωρεί ότι το πρόβλημα βρίσκεται περισσότερο στις δομές εξουσίας της βιομηχανίας, καθώς σε διεθνές επίπεδο αισθάνεται ότι η στάση απέναντί της είναι πολύ διαφορετική.



Η Σούζαν Σάραντον είχε αποχωρήσει από το πρακτορείο UTA το 2023, μετά από δηλώσεις της σε φιλοπαλαιστινιακές συγκεντρώσεις, λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Οι δηλώσεις της είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

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Η ίδια παραδέχθηκε ότι η αντίσταση απέναντι σε καλλιτέχνες που ασκούν δημόσια κριτική στο Ισραήλ παραμένει ισχυρή, ιδιαίτερα στους μεγάλους κινηματογραφικούς ομίλους. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη της νέας της ταινίας, Αντρέα Παλαόρο, για την επιλογή του να συνεργαστεί μαζί της.



«Βρήκα την οικογένειά μου, βρήκα τους ανθρώπους μου και είμαι εντάξει», είπε, προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους.



Η Σούζαν Σάραντον, που κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία Dead Man Walking, έχει πρωταγωνιστήσει μεταξύ άλλων στις ταινίες The Rocky Horror Picture Show, Bull Durham και Thelma & Louise.



Στο The Echo Chamber, που βασίζεται στο τελευταίο σενάριο του Ιταλού σκηνοθέτη Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, υποδύεται μια ηλικιωμένη τραγουδίστρια η οποία προσλαμβάνει έναν μουσικό παραγωγό που προσπαθεί να ανακάμψει από τον εθισμό στα ναρκωτικά, προκειμένου να τη βοηθήσει να επιστρέψει στη μουσική σκηνή.



Η ταινία συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας, διεκδικώντας τον Χρυσό Λέοντα, ο οποίος θα απονεμηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου.