Σούζαν Σάραντον και Λίαμ Κάνινγκχαμ στον στόλο για τη Γάζα: Πότε σαλπάρουν με την Γκρέτα Τούνμπεργκ

Ανάμεσα στην ανθρωπιστική αποστολή της Sumud Flotilla, κοινώς γνωστή ως «Στόλος για τη Γάζα», θα βρεθεί η πασίγνωστη ηθοποιός Σούζαν Σάραντον (Susan Sarandon), μαζί με τον διάσημο από το Game of Thrones Λίαμ Κάνινγκχαμ.

Οι δύο διάσημοι ηθοποιοί είναι τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα που όχι απλά στηρίζουν, αλλά συμμετέχουν και στη ναυτική αποστολή, που έχει στόχο να σπάσει συμβολικά τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλλει το Ισραήλ στη Γάζα.

Μαζί τους και δεκάδες άλλοι εκπρόσωποι, ακτιβιστές, πολιτικοί από 44 χώρες, ετοιμάζονται να σαλπάρουν από την Ισπανία και να ενωθούν με άλλες αποστολές, για να προσπαθήσουν ξανά να παρακάμψουν την ισραηλινή Ακτοφυλακή.

Η Σούζαν Σάραντον στο Sumud Flotilla - Τι είναι η πρωτοβουλία

Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud (Global Sumud Flotilla) είναι ένας συντονισμένος, μη βίαιος στόλος, κυρίως μικρών σκαφών, που σαλπάρει από λιμάνια σε όλη τη Μεσόγειο για να σπάσει την παράνομη πολιορκία της Γάζας από την ισραηλινή κατοχή.

Συγκεντρώνει έναν ποικιλόμορφο συνασπισμό διεθνών συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμμετείχαν σε προηγούμενες χερσαίες και θαλάσσιες προσπάθειες, όπως ο Sumud Flotilla του Μαγκρέμπ, ο Συνασπισμός Freedom Flotilla και το «Παγκόσμιο Κίνημα προς τη Γάζα».

Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2025, σκάφη όλων των μεγεθών θα αποπλεύσουν από λιμάνια σε όλο τον κόσμο, συγκλίνοντας προς τη Γάζα για να ανοίξουν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο δια θαλάσσης.

Κάθε σκάφος αντιπροσωπεύει μια κοινότητα και μια άρνηση να παραμείνει σιωπηλός μπροστά στη γενοκτονία.

Στον στόλο θα συμμετάσχει και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η γνωστή ακτιβίστρια για το κλίμα που εμποδίστηκε, μαζί με το σκάφος Madleen, στην αμέσως προηγούμενη ανθρωπιστική αποστολή προς τα παράλια της Γάζας.