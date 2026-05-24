SpaceX: Ο πρώτος άνθρωπος που στέλνει στον Άρη δεν είναι αστροναύτης, αλλά ένας «crypto bro»

Έναν μεγιστάνα των κρυπτονομισμάτων επέλεξε η SpaceX για να ηγηθεί της πρώτης επανδρωμένης αποστολής της προς τον πλανήτη Άρη, εγείροντας ερωτήματα για τις προτεραιότητες της εταιρείας.

Ο Τσουν Γουάνγκ, ο οποίος έχει ήδη ταξιδέψει μία φορά στο Διάστημα, θα συμμετάσχει σε μια αποστολή γύρω από τη Σελήνη και τον Άρη, σε ένα εγχείρημα που θα μπορούσε να αποτελέσει ορόσημο στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης.

Ο Γουάνγκ είναι συνιδρυτής της F2Pool, μίας από τις πρώτες πλατφόρμες εξόρυξης Bitcoin στην Κίνα. Αφού απέκτησε τεράστια περιουσία επενδύοντας σε κρυπτονομίσματα, δηλώνει πλέον «ταξιδιώτης πλήρους απασχόλησης» και τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί στον τομέα των διαστημικών αποστολών.

SpaceX: Πόσα χρόνια θα κρατήσει το ταξίδι στον Άρη

Ο Κινέζος δισεκατομμυριούχος έχει ήδη ταξιδέψει μία φορά στο Διάστημα ως διοικητής της αποστολής Fram2 της SpaceX, την οποία χρηματοδότησε ο ίδιος.

Η αποστολή πραγματοποίησε τριήμερη πτήση γύρω από τους πόλους της Γης με διαστημόπλοιο Crew Dragon, το οποίο εκτοξεύθηκε με πύραυλο Falcon 9 στις 31 Μαρτίου 2025.

Η επόμενη αποστολή προς τον Άρη θα είναι σαφώς πιο απαιτητική. Σύμφωνα με το SpacePolicyOnline.com, το ταξίδι μετ’ επιστροφής αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο χρόνια.

Παρά τη μεγάλη διάρκεια του ταξιδιού, ο Γουάνγκ δήλωσε: «Μπορώ να κοιτάζω τον χάρτη πτήσης σε ένα αεροπλάνο από την απογείωση μέχρι την προσγείωση, οπότε πιστεύω ότι θα απολαύσω το ταξίδι».