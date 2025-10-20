Το Spotify εισάγει νέα εργαλεία AI με την συνεργασία κολοσσών δισκογραφικών

Την εισαγωγή νέων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε το Spotify σε συνεργασία με δισκογραφικές εταιρείες - κολοσσούς όπως η Sony και η Universal.

H μεγαλύτερη υπηρεσία streaming μουσικής στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) με «υπεύθυνο» τρόπο που «βάζει τους καλλιτέχνες και τους στιχουργούς πάνω απ' όλα» και σέβεται τα πνευματικά τους δικαιώματα, όπως αναφέρει το BBC.

Σιγά σιγά θα παραχωρήσει άδειες για να χρησιμοποιηθεί μουσική από τις τρεις δισκογραφικές εταιρείες που κυριαρχούν στη βιομηχανία: Sony Music, Universal Music Group και Warner Music Group.

Ωστόσο, πολλοί κατακρίνουν την απόφαση αυτή ισχυριζόμενοι ότι η προσθήκη περισσότερης τεχνητής νοημοσύνης στην πλατφόρμα θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερα έσοδα από streaming για τους ανθρώπινους καλλιτέχνες.

Ακόμα δεν είναι σαφές πώς ακριβώς θα μοιάζουν αυτά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αλλά το Spotify αναφέρει ότι έχει ήδη ξεκινήσει να εργάζεται πάνω στα πρώτα του προϊόντα.

Η σχέση του Spotify με την τεχνητή νοημοσύνη

Το Spotify δήλωσε ότι υπάρχει ένα «ευρύ φάσμα απόψεων σχετικά με τη χρήση τέτοιων εργαλείων στη μουσική εντός της καλλιτεχνικής κοινότητας» και σχεδίαζε να επιτρέψει στους καλλιτέχνες να επιλέξουν αν ήθελαν να συμμετάσχουν.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες όπως η Dua Lipa, ο Elton John και ο Paul McCartney έχουν μιλήσει κατά της εκπαίδευσης εταιρειών στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πάνω στη μουσική τους χωρίς πληρωμή ή άδεια.

Το Spotify δήλωσε ότι θα διασφαλίσει ότι οι καλλιτέχνες, οι τραγουδοποιοί και οι κάτοχοι δικαιωμάτων «θα αποζημιώνονται σωστά για τις χρήσεις του έργου τους και θα αναγνωρίζονται με διαφάνεια οι συνεισφορές τους».

Ωστόσο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης καλλιτεχνών MidCitizen Entertainment, Max Bonanno δήλωσε ότι τα τραγούδια που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη έχουν «μειώσει το ήδη περιορισμένο μερίδιο εσόδων που λαμβάνουν οι καλλιτέχνες από τα δικαιώματα τους».

Το Spotify πάντα υποστήριζε ότι δεν δημιουργεί η ίδια μουσική, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη ή με άλλο τρόπο. Ωστόσο, χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να δημιουργήσει προσαρμοσμένες λίστες αναπαραγωγής, όπως η «ημερήσια λίστα» με τεχνητή νοημοσύνη.

Φιλοξενεί επίσης μουσική που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη στην πλατφόρμα του και πρόσφατα ανακοίνωσε ότι λαμβάνει μέτρα κατά των καλλιτεχνών που δεν αποκάλυψαν ότι χρησιμοποίησαν τεχνητής νοημοσύνης ή που τη χρησιμοποίησαν για να μιμηθούν πραγματικούς καλλιτέχνες.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον σε πολλά στάδια της διαδικασίας σύνθεσης τραγουδιών - όπως η αυτόματη ρύθμιση, η μίξη και το mastering.

Το τελευταίο single των Beatles για παράδειγμα, βραβευμένο με Grammy, «Now and Then», που κυκλοφόρησε το 2023, χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να «καθαρίσει» τη φωνή του John Lennon από μια παλιά ηχογράφηση.

«Έχουμε επικεντρωθεί σταθερά στο να διασφαλίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί εξυπηρετώντας τους καλλιτέχνες και τους τραγουδοποιούς κα όχι δυσκολεύοντάς τους», δήλωσε ο επικεφαλής της Warner Music Group, Robert Kyncl.