Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στη Λιβύη: Στο φως αρχαίο θέατρο και ελληνικός ιππόδρομος

Σημαντικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις στην αρχαία πόλη της Απολλωνίας, κοντά στη Σούσα της Λιβύης, ανακοίνωσε η Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή στη χώρα. Σύμφωνα με το Libya Review, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα άγνωστο μέχρι σήμερα αρχαίο θέατρο με θέα στη Μεσόγειο, ενώ επανεντόπισαν έναν ελληνικό ιππόδρομο και ιερά συγκροτήματα.

Όπως αναφέρει το Libya Review, η αποστολή χαρακτηρίζει τα ευρήματα ως ιδιαίτερα σημαντικά για την επιστημονική κοινότητα, καθώς αναμένεται να προσφέρουν νέα στοιχεία για την ιστορία, την πολεοδομική ανάπτυξη και τον πολιτιστικό ρόλο της αρχαίας Απολλωνίας.

Ο επικεφαλής της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής στη Λιβύη, καθηγητής Βενσάν Μισέλ, δήλωσε ότι ο ελληνικός ιππόδρομος είναι μοναδικός, καθώς δεν έχει βρεθεί αντίστοιχο μνημείο ούτε στην Κυρηναϊκή ούτε σε άλλη περιοχή της Μεσογείου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανακάλυψη έχει ιδιαίτερη αρχαιολογική αξία και ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα αξιολόγηση της ιστορίας της Απολλωνίας και της θέσης που κατείχε στον αρχαίο μεσογειακό κόσμο.

Η Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή πραγματοποιεί ανασκαφές στη Λιβύη εδώ και δεκαετίες, με επίκεντρο την Απολλωνία, όπου έχουν αποκαλυφθεί σημαντικά κατάλοιπα της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής περιόδου. Ο Βενσάν Μισέλ ηγείται της αποστολής από το 2011.

Σύμφωνα με το Libya Review, οι φορείς που συμμετέχουν στις έρευνες εκτιμούν ότι τα νέα ευρήματα ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη σημασία της Απολλωνίας ως ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Λιβύης, ενώ το θέατρο, ο ιππόδρομος και τα ιερά συγκροτήματα αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο νέων ερευνών για την ιστορία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Κυρηναϊκής.