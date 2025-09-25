Σρι Λάνκα: Επτά βουδιστές μοναχοί νεκροί μετά από εκτροχιασμό τελεφερίκ

Τραγωδία σημειώθηκε στη Σρι Λάνκα, με επτά βουδιστές μοναχούς νεκρούς και άλλους έξι τραυματίες σε εκτροχιασμό τελεφερίκ, το βράδυ της Τετάρτης (24/09).

Τα θύματα κατευθύνονταν προς το μοναστήρι της Να Ουγιάνα όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έσπασε καλώδιο και προκλήθηκε το δυστύχημα.

«Δεκατρείς μοναχοί βρίσκονταν στην καμπίνα. Δύο απεγκλωβίστηκαν ελαφρά τραυματισμένοι, αλλά τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση» και επτά ανασύρθηκαν νεκροί, δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Διευκρίνισε πως μεταξύ των νεκρών είναι μοναχοί από την Ινδία, τη Ρωσία και τη Ρουμανία.

Το μοναστήρι Να Ουγιάνα βρίσκεται σε δασική έκταση περίπου 130 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κολόμπο, της οικονομικής πρωτεύουσας της Σρι Λάνκα.

Seven Buddhist monks reported dead after a cable car carrying 13 monks breaks from the cable & falls down at Na Uyana Forest Monastery in Pansiyagama, Melsiripura.#lka #SriLanka #NaUyana #Monastery pic.twitter.com/N89aiqWAo9 — Thimira Nawod (@ImThimira07) September 24, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ