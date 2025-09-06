Στα άκρα η κόντρα Μόντι, Τραμπ: Δεν πάει στη Γενική Συζήτηση του ΟΗΕ ο πρωθυπουργός της Ινδίας

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, δεν θα δώσει το «παρών» στην καθιερωμένη Γενική Συζήτηση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπως έγινε γνωστό από τον αναθεωρημένο κατάλογο ομιλητών που εκδόθηκε την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης, ομιλία στη Γενική Συζήτηση του ΟΗΕ θα απευθύνει, εκπροσωπώντας τον Ναρέντρα Μόντι, ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Σ. Τζαϊσάνκαρ.

Σε προηγούμενο κατάλογο που είχε δημοσιευθεί τον Ιούλιο, ο πρωθυπουργός Μόντι είχε προγραμματιστεί να μιλήσει στις 26 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία οι αρχηγοί των κυβερνήσεων του Ισραήλ, της Κίνας, του Πακιστάν και του Μπαγκλαντές έχουν προγραμματίσει να απευθυνθούν στη Συνέλευση. Η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός Μόντι δεν θα μοιραστεί τη σκηνή της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών φέτος με ηγέτες που έχει συναντήσει συχνά σε διεθνείς πλατφόρμες.

Η Γενική Συζήτηση θα διεξαχθεί από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου, με την Βραζιλία να μιλάει πρώτη, ακολουθούμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ θα απευθυνθεί στους ηγέτες του κόσμου στις 23 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την πρώτη του εμφάνιση στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο για δεύτερη θητεία.

Η ομιλία του Τραμπ θα παρακολουθηθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο Νέο Δελχί, λίγες μέρες μετά την δημόσια κριτική που άσκησε στις εισαγωγές πετρελαίου της Ινδίας από τη Ρωσία εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον «έχασε την Ινδία και τη Ρωσία από την Κίνα», αλλά αργότερα διευκρίνισε ότι ήταν απλώς «πολύ απογοητευμένος» από τις συνεχιζόμενες αγορές ινδικού πετρελαίου από τη Ρωσία. Ανέφερε ότι η κυβέρνησή του επέβαλε ως αποτέλεσμα 50% δασμό στην Ινδία.

Με πληροφορίες από India Today