Στα βόρεια της Λέσβου το τουρκικό ερευνητικό «Πίρι Ρέις» – Η Αθήνα παρακολουθεί την πορεία του

Στα βόρεια της Λέσβου, πλησίον των τουρκικών ακτών, πλέει το πρωί του Σαββάτου (4/10) το ερευνητικό τουρκικό πλοίο «Πίρι Ρέις», το οποίο σε εκτέλεση της παράτυπης τουρκικής navtex απέπλευσε περίπου στις 20:00 το βράδυ της Παρασκευής (3/10) από τον κόλπο της Σμύρνης με προορισμό το κέντρο του Αιγαίου, όπου και αναμένεται να πραγματοποιήσει έρευνες συγκεκριμένα μεταξύ περιοχών μεταξύ της Θάσου, Χίου, Άη Στράτη, Μυκόνου, Ικαρίας, Φούρνων.

Η Αθήνα είχε αντιδράσει με έκδοση αντιnavtex από τον σταθμό της Λήμνου επισημαίνοντας ότι αφενός οι εν λόγω περιοχές βρίσκονται πάνω από δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα ενώ σε κάθε περίπτωση την αρμοδιότητα έκδοσης αδειών ερευνών διαθέτει αποκλειστικά Η Ελλάδα.

Διαβάστε ακόμα: ΥΠΕΞ: «Σε ετοιμότητα η Ελλάδα για το Πίρι Ρέις - Θα διασφαλίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα»

Αποτελεί πάγια τακτική της Άγκυρας να αμφισβητεί τη δικαιοδοσία της Αθήνας, ενώ εμμέσως πλην σαφώς επαναλαμβάνεται και η τουρκική θέση περί χάραξης της υφαλοκρηπίδας με βάση τις ηπειρωτικές ακτές των δύο χωρών, αγνοώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα των νησιών.

Πηγές από την Αθήνα, όπως σημειώνει η ΕΡΤ, υπενθυμίζουν ότι το «Πίρι Ρέις» δεν διαθέτει δυνατότητες έρευνας στον βυθό, παρά μόνο επί των υδάτων, χαρακτηρίζοντας την έξοδο του ερευνητικού ως συμβολική αντίδραση σε συνέχεια των ελληνικών πρωτοβουλιών που έχουν ληφθεί τους τελευταίους μήνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σε κάθε περίπτωση η ελληνική πρωτεύουσα θα παρακολουθεί στενά την πορεία του ερευνητικού.

Η τουρκική navtex έχει ισχύ έως τις 14 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η Άγκυρα είχε εκδώσει αντίστοιχη οδηγία προς ναυτιλομένους και στα μέσα Σεπτεμβρίου χωρίς όμως τότε το Πίρι Ρέις να βγει από τον κόλπο της Σμύρνης.