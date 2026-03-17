Στα decks ο βασιλιάς Κάρολος: «Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται»

Ο βασιλιάς Κάρολος βρέθηκε στα decks κατά την επίσκεψή του σε δημιουργική ακαδημία στο Μάντσεστερ, όπου συνομίλησε με νέους καλλιτέχνες που έχουν στηριχθεί από το King’s Trust. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην πόλη, επισκέφθηκε επίσης τα Aviva Studios, έδρα του καλλιτεχνικού οργανισμού Factory International.

DJ KC3 tries his hand on the decks! 📀



The King has visited Aviva Studios, home of Factory International, to see the collaboration between The King’s Trust and Factory Academy.



During the visit, The King met young people and trainees and heard about the positive work that is… pic.twitter.com/WPkQYyJ1c9 — The Royal Family (@RoyalFamily) March 16, 2026

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ένας 22χρονος DJ, ο Κριστιάν Σεντ Λούις, προσκάλεσε τον βασιλιά να δοκιμάσει τις ικανότητές του στην κονσόλα μίξης, εξηγώντας του τη διαδικασία: «Πρώτα φορτώνεις τα κομμάτια και μετά παίζεις αυτό… υπάρχουν τόσα πολλά κουμπιά. Μόλις ξέρεις τι να κάνεις, είναι εύκολο».

Ο βασιλιάς επιχείρησε να ακολουθήσει τις οδηγίες, με έναν από τους παρευρισκόμενους να σχολιάζει: «Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται, έτσι δεν είναι;», για να απαντήσει γελώντας: «Προσπαθώ να το καταφέρω».

Το King’s Trust, που παλαιότερα ήταν γνωστό ως The Prince’s Trust, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φιλανθρωπικά ιδρύματα για νέους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ιδρύθηκε πριν από 50 χρόνια από τον ίδιο τον Κάρολο, όταν ακόμη ήταν Πρίγκιπας της Ουαλίας, αξιοποιώντας τη ναυτική του σύνταξη.

Από το 1976 μέχρι σήμερα, έχει στηρίξει περισσότερους από ένα εκατομμύριο νέους, βοηθώντας τους να αποκτήσουν δεξιότητες, να ενταχθούν στην εκπαίδευση ή να βρουν εργασία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τρεις στους τέσσερις ωφελούμενους την τελευταία πενταετία προχώρησαν σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση.