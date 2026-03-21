Σταλόνε, Σβαρτσενέγκερ, Βαν Νταμ: Το τελευταίο «αντίο» στον Τσακ Νόρις

Το τελευταίο «αντίο» στον Τσακ Νόρις (Chuck Norris) είπαν αστέρες του Χόλιγουντ που θαύμαζαν τον σπουδαίο ηθοποιό.

Αρχικά ο Σιλβέστερ Σταλόνε σκηνοθέτησε ταινία «The Expendables 2» όπου είχε πρωταγωνιστήσει ο Τσακ Νόρις.

«Πέρασα υπέροχα δουλεύοντας με τον Τσακ. Ήταν ένας γνήσιος Αμερικανός με κάθε έννοια. Ένας σπουδαίος άνθρωπος. Τα συλλυπητήριά μου στην υπέροχη οικογένειά του», έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram ο Σταλόνε συνοδεύοντάς την με ένα κοινό τους στιγμιότυπο από τα γυρίσματα.

Με τη σειρά του, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ τοποθετήθηκε στο X λέγοντας: «Είμαι ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του με πολλούς τρόπους όλα αυτά τα χρόνια, από την προώθηση της άθλησης μέχρι την κοινή μας παρουσία στη μεγάλη οθόνη. Ήταν ένας τρομερός τύπος, τόσο στην πραγματική ζωή όσο και στο Χόλιγουντ. Ο θρύλος του θα μείνει ζωντανός για πάντα».

Chuck was an icon.



I am grateful that I was able to work with him in multiple ways over the years, from promoting fitness to sharing the screen together. He was a badass, in real life and in Hollywood.



His legend will be with us forever. My thoughts are with his family. — Arnold Schwarzenegger (@Schwarzenegger) March 20, 2026

Το δικό του «αντίο» είπε και ο Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ ο οποίος έκανε λόγο για έναν «φίλο που δεν θα ξεχαστεί ποτέ».

«Θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια του φίλου μου, Τσακ Νόρις. Γνωριζόμασταν από τα πρώτα μου χρόνια και πάντα σεβόμουν τον άνθρωπο που ήταν. Η καρδιά και οι προσευχές μου είναι με την οικογένειά του. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ», έγραψε στο Instagram.