Έγκλημα στη Σύρο: Σκοτεινά σημεία στη δολοφονία της 41χρονης – Τι υποστηρίζει το ζευγάρι

Ένα τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στην Άνω Σύρο, με θύμα μία 41χρονη γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από θανάσιμο τραυματισμό που δέχθηκε στην πλάτη με αιχμηρό αντικείμενο, κατά τη διάρκεια σφοδρής συμπλοκής.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 41χρονη μετέβη σε ιδιωτική κατοικία της περιοχής, όπου, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέσπασε έντονος καβγάς με το ζευγάρι που διέμενε στο σπίτι. Μέσα στην ένταση, ο άνδρας φέρεται να κατάφερε το μοιραίο χτύπημα στην πλάτη της άτυχης γυναίκας.

Παρά το βαρύτατο τραύμα της, το θύμα βρήκε το σθένος να απομακρυνθεί πεζή από το σημείο. Διανύοντας μικρή απόσταση κατέρρευσε και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου οι ιατροί, δυστυχώς, απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί και κρατούνται ο άνδρας και η γυναίκα που εμπλέκονται στο περιστατικό. Στις πρώτες τους εξηγήσεις, προβάλλουν τον ισχυρισμό της νόμιμης άμυνας. Συγκεκριμένα, το ζευγάρι υποστηρίζει πως η 41χρονη εισέβαλε στην κατοικία τους κρατώντας μαχαίρι και τους επιτέθηκε, γεγονός που, όπως ισχυρίζονται, τους οδήγησε στο να αντιδράσουν για να προστατεύσουν τη ζωή τους.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή όλες τις πτυχές της υπόθεσης, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Βασικό μέλημα των ερευνητών είναι να επαληθεύσουν ή να καταρρίψουν τους ισχυρισμούς του ζευγαριού.

Για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών, η ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνεται στα εξής:

Τον εντοπισμό του όπλου του εγκλήματος.

Την εξακρίβωση του αν πράγματι η 41χρονη οπλοφορούσε κατά την είσοδό της στο σπίτι.

Τη συλλογή καταθέσεων από τυχόν αυτόπτες μάρτυρες.

Την αναζήτηση υλικού από κάμερες ασφαλείας ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων στη γύρω περιοχή.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται η περαιτέρω αξιολόγηση των ευρημάτων προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως τι ακριβώς συνέβη.