Σταματούν οι έρευνες για την εξαφάνιση της Λόρας; Γιατί δεν ψάχνουν το κινητό της οι γερμανικές αρχές

Εντός της ημέρας (16/2) αναμένεται να γίνει η τηλεδιάσκεψη των ελληνικών και των γερμανικών αρχών για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας.
Η τηλεδιάσκεψη γίνεται υπό την αιγίδα της Eurojust που απαρτίζεται από εισαγγελείς από όλες τις χώρες της Ευρώπης, και κατά την οποία θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι από την ελληνική αστυνομία και από τη γερμανική.
Ο λόγος της ανάγκης τέτοιου είδους επικοινωνίας είναι ότι οι γερμανικές αρχές ζητούν στοιχεία από τις ελληνικές αρχές τα οποία να αποδεικνύουν «αρπαγή» της 16χρονης.
Αν δεν προκύψει ποινικό αδίκημα, οι γερμανικές αρχές δεν θα συνεχίσουν την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Alpha, η ΕΛΑΣ δεν έχει στοιχεία που πιστοποιούν αρπαγή και το να σταματήσουν οι έρευνες αποτελεί το πιθανότερο σενάριο.
