Στάρμερ από Μόναχο: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο - Η Βρετανία στέλνει αεροπλανοφόρο στην Αρκτική»

Ο Κιρ Στάρμερ τόνισε από τη Διάσκεψη του Μονάχου ότι πρέπει η Βρετανία και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις να είναι έτοιμες για πόλεμο αν χρειαστεί.

«Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Ο δρόμος μπροστά μας είναι ευθύς και είναι σαφές ότι πρέπει να χτίσουμε τη σκληρή ισχύ μας, γιατί αυτό είναι το νόμισμα της εποχής».

«Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αποτρέψουμε τυχόν επίθεση και, ναι, αν χρειαστεί θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε, να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τον λαό μας, τις αξίες μας και τον τρόπο ζωής μας και, ως Ευρώπη, να σταθούμε στα δικά μας πόδια », δήλωσε επιβεβαιώνοντας το ευρωπαικό αφήγημα των ημερών για τη δημιουργία μιας ισχυρής Ευρώπης αμυντικά.

Στάρμερ: «Το Ηνωμένο Βασίλειο Βασίλειο θα αναπτύξει φέτος μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων του στον Βόρειο Ατλαντικό»

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναπτύξει φέτος μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων του στον Βόρειο Ατλαντικό και τον Απώτατο Βορρά, στο πλαίσιο μιας αποστολής ασφαλείας μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

«Μπορώ να ανακοινώσω σήμερα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναπτύξει την ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων του στον Βόρειο Ατλαντικό και τον Απώτατο

Βορρά φέτος, με επίκεντρο το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales, που θα επιχειρεί μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο ηγέτης των Εργατικών στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την ανακοίνωση «μια ισχυρή επίδειξη της δέσμευσής μας στην ευρωατλαντική ασφάλεια».