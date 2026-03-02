Στάρμερ: «Οι βάσεις μας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά»

Ο Κιρ Στάρμερ απευθύνθηκε στο Κοινοβούλιο σήμερα το απόγευμα (2/3) και υπερασπίστηκε ην απόφασή του να μην εμπλακεί στις αρχικές αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν ενώ αναφέρθηκε και στο χτύπημα στη στρατιωτική βάση της Κύπρου.

«Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για την περιοχή και για τον κόσμο είναι μια διαπραγματευτική διευθέτηση στην οποία το Ιράν συμφωνεί να εγκαταλείψει οποιεσδήποτε φιλοδοξίες για ανάπτυξη πυρηνικού όπλου και να σταματήσει την αποσταθεροποιητική του δραστηριότητα σε όλη την περιοχή», είπε, προσθέτοντας ότι αυτή ήταν η «μακροχρόνια θέση διαδοχικών βρετανικών κυβερνήσεων».

Ο Στάρμερ συνέχισε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε τη διαφωνία του με την απόφασή μας να μην εμπλακούμε στις αρχικές επιθέσεις. «Αλλά είναι καθήκον μου να κρίνω τι είναι προς το εθνικό συμφέρον της Βρετανίας. Αυτό έχω κάνει και το υποστηρίζω».

Αναφορικά με το πλήγμα στη στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι δήλωσε, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ: «Οι βάσεις μας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά».

Στάρμερ: Δεκτό το αίτημα των ΗΠΑ για χρήση βάσεων μόνο για αμυντικούς σκοπούς

Παράλληλα δήλωσε ότι η προσέγγιση του Ιράν «γίνεται ακόμη πιο απερίσκεπτη και επικίνδυνη για τους πολίτες».

«Εργάζονται αδίστακτα και σκόπιμα μέσω ενός σχεδίου για να χτυπήσουν όχι μόνο στρατιωτικούς στόχους, αλλά και οικονομικούς στόχους στην περιοχή, αδιαφορώντας για τις απώλειες μεταξύ των αμάχων. Αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στην οποία πρέπει να ανταποκριθούμε», λέει.

Υπερασπιζόμενος τη θέση της κυβέρνησης, συνεχίζει: «Απλώς δεν είναι δυνατό να καταρρίπτονται κάθε ιρανικός πύραυλος και κάθε drone μετά την εκτόξευσή τους.

«Ο μόνος τρόπος για να σταματήσει η απειλή είναι να καταστραφούν οι πύραυλοι στην πηγή τους, στις αποθήκες αποθήκευσης ή στις εκτοξεύσεις».

Είπε ότι είχε αποδεχθεί αίτημα των ΗΠΑ για άδεια χρήσης βρετανικών βάσεων για αυτόν τον «συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό».