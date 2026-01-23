Στάρμερ: «Προσβλητικές και απαράδεκτες οι δηλώσεις Τραμπ σχετικά με το Αφγανιστάν»

Ένταση σημειώθηκε ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αφορμή τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στο αμερικανικό δίκτυο Fox, ότι δεν είναι σίγουρος αν η στρατιωτική συμμαχία θα ήταν στο πλευρό των ΗΠΑ αν ποτέ τη χρειαζόταν.

«Δεν τη χρειαζόμασταν ποτέ», είπε, προσθέτοντας: «Πραγματικά δεν έχουμε ζητήσει ποτέ τίποτα από αυτούς. Θα πουν ότι έστειλαν μερικά στρατεύματα στο Αφγανιστάν, αν και έμειναν λίγο πίσω, λίγο μακριά από τις πρώτες γραμμές».

Η Βρετάνια έσπευσε να απαντήσει στις δηλώσεις Τραμπ, με τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Στίβεν Κίννοκ να τονίζει ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα μιλήσει με τον Τραμπ σχετικά με τα σχόλια αυτά.

«Είναι απίστευτα περήφανος για τις ένοπλες δυνάμεις μας και θα το καταστήσει σαφές στον πρόεδρο», δήλωσε στο LBC, ενώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός είπε:«457 μέλη των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων έχασαν τη ζωή τους στο Αφγανιστάν και πολλά τραυματίστηκαν. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη θυσία και το θάρρος τους».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επίσης χαρακτήρισε τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου για τα στρατεύματα στο Αφγανιστάν «προσβλητικά και ειλικρινά απαράδεκτα» ενώ σύμφωνα με το BBC, ο Κιρ Στάρμερ σκοπεύει να ζητήσει από τον πρόεδρο Τραμπ να απολογηθεί για τις δηλώσεις του.