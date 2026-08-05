«Στεγνώνει» το Πεντάγωνο: Σχεδόν το 80% των πυραύλων αναχαίτισης για τη βασική άμυνα έχει εξαντληθεί

Ο αμερικανικός στρατός έχει εξαντλήσει σχεδόν το 80% των πυραύλων αναχαίτισης για ένα βασικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας, καθώς ανώτεροι στρατιωτικοί διοικητές των ΗΠΑ προειδοποιούν ότι το απόθεμα πυρομαχικών του Πενταγώνου είναι «επικίνδυνα χαμηλό».

Την στιγμή μάλιστα, ποι οι απειλές με το Ιράν «πάνε και έρχονται» και που ο Τραμπ κάνει συνεχώς επίδειξη ισχύος, το γεγονός αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «καμπανάκι».

Στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, κατά το CNN, ο αμερικανικός στρατός έχει καταναλώσει σχεδόν τα τέσσερα πέμπτα του αποθέματος πυραύλων THAAD σε σύγκριση με τους αριθμούς πριν από τον πόλεμο και περίπου τους μισούς πυραύλους αναχαίτισης Patriot από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την τελευταία έκθεση απογραφής.

Στρατιωτική επίδειξη των ΗΠΑ | Associated Press

Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών εκτιμά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν περίπου 2.200 Patriot - από τις δύο πιο εκσυγχρονισμένες παραλλαγές της πλατφόρμας - και 452 πυραύλους THAAD στο απόθεμά τους πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Ανησυχία από τους συμμάχους του Κόλπου που έχουν βασιστεί στις ΗΠΑ

Οι σύμμαχοι του Κόλπου έχουν επίσης εκφράσει νέες ανησυχίες σχετικά με το πώς η έλλειψη συστημάτων αεράμυνας θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά τους να αποκρούσουν πιθανά ιρανικά αντίποινα εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να κλιμακώσει τη συνεχιζόμενη σύγκρουση.

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Αρκετές από αυτές τις χώρες βασίζονται σε συστήματα αεράμυνας των ΗΠΑ και έχουν αναγνωρίσει ότι η έλλειψη αποθεμάτων θα μπορούσε να εμποδίσει τη δική τους ικανότητα να αναχαιτίσουν τις εισερχόμενες ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη - ειδικά εάν στοχεύονται σε απάντηση σε οποιαδήποτε αμερικανική κλιμάκωση, δήλωσαν πολλοί αξιωματούχοι.

Επιπλέον, η έλλειψη αποθεμάτων θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει την ικανότητα του αμερικανικού στρατού να πολεμήσει έναν πιθανό μελλοντικό πόλεμο με την Κίνα, τη Ρωσία ή ακόμα και τη Βόρεια Κορέα, είπαν ειδικοί στο CNN.

Ωστόσο, το περιβάλλον του Τραμπ, δαψεύδει: «Ο αμερικανικός στρατός είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο και διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει στον χρόνο και στον τόπο που επιλέγει ο Πρόεδρος», δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, σε δήλωσή του στο CNN, μετά τα σχόλια.

«Έχουμε εκτελέσει πολλαπλές επιτυχημένες επιχειρήσεις σε όλες τις μάχιμες διοικήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει ένα πλούσιο οπλοστάσιο δυνατοτήτων για την προστασία του λαού μας και των συμφερόντων μας», πρόσθεσε.