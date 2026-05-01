Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Υπέρ της Χαμάς» ο «στολίσκος για τη Γάζα»

Η αμερικανική διπλωματία «καταδίκασε» χθες Πέμπτη τον «στολίσκο για τη Γάζα», ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανοικτά της Κρήτης, βλέποντας στο εγχείρημα αυτό «αντιπαραγωγική» πρωτοβουλία «υπέρ της Χαμάς», καθώς και προσπάθεια «να υπονομευτεί το σχέδιο ειρήνης του προέδρου (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ», κι απειλώντας με αντίποινα όποιον το υποστηρίζει.

«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τον Global Sumud Flotilla, πρωτοβουλία υπέρ της Χαμάς και ανυπόστατη, αντιπαραγωγική προσπάθεια να υπονομευτεί το σχέδιο ειρήνης του προέδρου Τραμπ» για τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Τόμι Πίγκοτ, σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο εκπρόσωπος ανέφερε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον «αναμένει από όλους τους συμμάχους» της «να λάβουν αποφασιστικά μέτρα εναντίον αυτού του πολιτικού ελιγμού χωρίς νόημα, αρνούμενοι πρόσβαση στα λιμάνια τους, ελλιμενισμούς, αποπλεύσεις κι ανεφοδιασμό με καύσιμα των πλοίων που συμμετέχουν» στο εγχείρημα.

Η αμερικανική διπλωματία διεμήνυσε ακόμη ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι διατεθειμένη να «χρησιμοποιήσει εργαλεία στη διάθεσή της» εναντίον «όσων παρέχουν υποστήριξη σε αυτόν τον στολίσκο υπέρ της Χαμάς».

Οι συμμετέχοντες στην «προκλητική» πρωτοβουλία, υποστηρικτές της παλαιστινιακής υπόθεσης, θα οδηγηθούν στην Ελλάδα μάλλον, παρά στο Ισραήλ, ανέφερε χθες ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γεδεών Σάαρ.

Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2025, προηγούμενη προσπάθεια του «Παγκόσμιου Στολίσκου Ανθεκτικότητας» να φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας διασχίζοντας τη Μεσόγειο είχε προσελκύσει την προσοχή όλου του κόσμου.

Εκατοντάδες ακτιβιστές, ανάμεσά τους η νεαρή σουηδή οικολόγος Γκρέτα Τούνμπεργκ και η γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλεύτρια Ριμά Ασάν, είχαν συλληφθεί στη θάλασσα, μεταχθεί στο ισραηλινό έδαφος και απελαθεί από τις αρχές του Ισραήλ.

Οι συμμετέχοντες στο νέο εγχείρημα εξηγούσαν ότι σκοπός τους ήταν να σπάσουν τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας και να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου η πρόσβαση παραμένει αυστηρά περιορισμένη παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός σε εφαρμογή από τη 10η Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου.