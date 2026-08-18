Στενά Ορμούζ: Πλήγμα σε ελληνόκτητο πλοίο - Νεκρός ο αρχιμηχανικός

Μετά από αναφορά της βρετανικής υπηρεσίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, ένα πλοίο, σύμφωνα με πηγές το ελληνόκτητο Minoan Dignity, χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα ενώ αυτό έπλεε εξερχόμενο των Στενών του Ορμούζ.

Αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο. Σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπάρχει ένα θύμα στις τάξεις του πληρώματος.

Πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας αναγνώρισαν το πλοίο στο Reuters ως το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Minoan Dignity με σημαία Λιβερίας, λέγοντας ότι χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα ενώ πραγματοποιούσε διέλευση από τη στρατηγική θαλάσσια οδό. Οι πηγές ανέφεραν ότι το θύμα ήταν ο αρχιμηχανικός του πλοίου.

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Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος έλαβαν βοήθεια από την ακτοφυλακή του Ομάν, σύμφωνα με την UKMTO.

Δεν αναφέρθηκαν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι αρχές διεξάγουν έρευνα, τόνισε η υπηρεσία.