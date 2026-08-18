Τραμπ: «Δεν υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν - Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός, ανοικτό το Ορμούζ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν πραγματοποιούνται και δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες με το Ιράν, προσθέτοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά.

«Δεν υπάρχουν συνομιλίες ή συζητήσεις που να βρίσκονται σε εξέλιξη ή να έχουν προγραμματιστεί με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ο Ναυτικός Αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Το Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και σε λειτουργία. Όλες οι νάρκες θαλάσσης έχουν αφαιρεθεί ή πυροδοτηθεί», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή έως ότου οι ΗΠΑ εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους που προβλέπονται από το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπεγράφη τον Ιούνιο.

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Αυτοί οι όροι περιλαμβάνουν την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ, την άρση των κυρώσεων για το πετρέλαιο, την αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της Τεχεράνης που έχουν παγώσει και τον τερματισμό των απειλών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε ο Γαλιμπάφ στο ιρανικό κοινοβούλιο.

Τα Στενά του Ορμούζ ως «νέο αμερικανικό έδαφος»

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ δημοσίευσε έναν χάρτη που δείχνει τα Στενά του Ορμούζ, περιγράφοντάς αυτά ως «νέο αμερικανικό έδαφος», επαναλαμβάνοντας κάτι που είχε ήδη εκφράσει τις τελευταίες ημέρες.

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε αυτή τη στρατηγική εμπορική διαδρομή ως «αμερικανικό έδαφος» την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης, με τόνο που υποδήλωνε ότι επρόκειτο για αστείο.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επανέλαβε αυτή την ιδέα χθες μιλώντας με δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, υπονοώντας ότι αυτό θα ήταν μια «πολύ καλή ιδέα».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ, αντιμέτωπος με ένα εμπόδιο εξωτερικής πολιτικής, κάνει μια τόσο παράξενη ή απειλητική πρόταση για προσάρτηση ξένου εδάφους.

Από τότε που επέστρεψε στην εξουσία, έχει απειλήσει να κάνει τον Καναδά την «51η» πολιτεία των ΗΠΑ, να καταλάβει τη Γροιλανδία, και μάλιστα υπαινίχθηκε την ανάληψη του ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας, χωρίς να υλοποιήσει καμία από αυτές τις απειλές.

Η νέα αυτή πρόταση για τα Στενά του Ορμούζ έρχεται καθώς η ειρηνική επίλυση του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ φαίνεται πιο μακρινή από ποτέ.