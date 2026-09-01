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Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο επλήγη από τρία βλήματα

Η UKMTO κάλεσε τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή  και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές.

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Στενά του Ορμούζ Ιράν
Δορυφορική εικόνα από τα Στενά του Ορμούζ | Shutterstock
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Νέο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στα Στενά του Ορμούζ, καθώς δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι επλήγη από τρία άγνωστα βλήματα, 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κασάμπ στο Ομάν, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε περιβαλλοντική ρύπανση, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Η UKMTO κάλεσε τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές.

Λίγες ώρες νωρίτερα σε ανακοίνωσή της, η UKMTO ανέφερε ότι «έλαβε αναφορά για ένα περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται ένα δεξαμενόπλοιο και στρατιωτικές δυνάμεις στον Ινδικό Ωκεανό. 

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