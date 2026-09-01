Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο επλήγη από τρία βλήματα

Νέο περιστατικό σημειώθηκε κοντά στα Στενά του Ορμούζ, καθώς δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι επλήγη από τρία άγνωστα βλήματα, 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κασάμπ στο Ομάν, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε περιβαλλοντική ρύπανση, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.
Η UKMTO κάλεσε τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές.
Λίγες ώρες νωρίτερα σε ανακοίνωσή της, η UKMTO ανέφερε ότι «έλαβε αναφορά για ένα περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται ένα δεξαμενόπλοιο και στρατιωτικές δυνάμεις στον Ινδικό Ωκεανό.
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