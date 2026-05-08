Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Πέμπτη επιθέσεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ, δήλωσε η δημοσιογράφος του Fox News Τζένιφερ Γκρίφιν σε ανάρτησή της στο Χ, ύστερα από αναφορές για εκρήξεις στις δύο τοποθεσίες.

Σύμφωνα με την Γκρίφιν, υψηλόβαθμος αμερικανός αξιωματούχος την ενημέρωσε πως το συμβάν δεν σηματοδοτεί την επανέναρξη του πολέμου ή την κατάρρευση της εκεχειρίας.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το πολεμικό ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης εκτόξευσε πυραύλους εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σε αντίποινα για την αμερικανική επίθεση σε ιρανικό πετρελαιοφόρο.

Η ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εφαρμοζόμενη κατάπαυση του πυρός, επιτιθέμενες εναντίον πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με ανακοίνωσή της την οποία μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, «παραβιάζοντας την κατάπαυση του πυρός, στοχοποίησαν ιρανικό πετρελαιοφόρο που αναχωρούσε από τις ιρανικές ακτές (...) καθώς και ακόμη ένα πλοίο», ανέφερε η διοίκηση Χατάμ αλ Ανμπιγιά των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το IRIB.

Κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ ότι διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν, «σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής».

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις «ανταπέδωσαν αμέσως», επιτιθέμενες εναντίον «αμερικανικών πολεμικών πλοίων» στα οποία «κατάφεραν μεγάλες ζημιές», υποστήριξε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS, ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στη Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Η αιτία δεν διευκρινίστηκε.

Σε άλλο τηλεγράφημά του, το FARS έκανε λόγο για ανταλλαγές πυρών των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων με «εχθρό» τον οποίο δεν προσδιόρισε, προσθέτοντας πως η περιοχή λιμανιού στο νησί Κεσμ ήταν ανάμεσα στους τομείς που χτυπήθηκαν.

Ιρανικά ΜΜΕ έκαναν την υπόθεση πως ενδέχεται να πρόκειται για ενέργεια των ΗΑΕ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που θεωρείται ότι βρίσκεται κοντά στους Φρουρούς της Επανάστασης - τον ιδεολογικό στρατό του Ιράν - σημείωσε πως εάν η πληροφορία αυτή «επιβεβαιωθεί, τα Εμιράτα θα πληρώσουν το τίμημα για την εχθρική ενέργειά τους».