Στενά του Ορμούζ: Έτοιμη η Ιταλία να στείλει πέντε πολεμικά πλοία... όταν ο πόλεμος τελειώσει

«Μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες δεν πρέπει να πραγματοποιούνται σε εμπόλεμη περιοχή», δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του ιταλικού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Πλοία στο Στενό του Ορμούζ EPA/ALI HAIDER
Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η κυβέρνηση της Ιταλίας προτίθεται να στείλει μέχρι και πέντε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού της στα Στενά του Ορμούζ, μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για δυο ναρκαλιευτικά, μια συνοδευτική ναυτική μονάδα, ένα σκάφος το οποίο θα ανεφοδιάζει τα υπόλοιπα πλοία με καύσιμα και, πιθανώς, μια φρεγάτα.

«Μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες δεν πρέπει να πραγματοποιούνται σε εμπόλεμη περιοχή, διότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και -κατά συνέπεια- υπάρχει πάντα ένα ποσοστό κινδύνου», δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του ιταλικού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ναύαρχος Τζουζέπε Μπερούτι Μπεργκότο, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.

«Το Πολεμικό Ναυτικό μας δεν θα πρέπει να είναι το μόνο που θα προσφέρει την συμβολή του. Οι δραστηριότητές μας στο εξωτερικό, πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών αποστολών με σημαντική συμμετοχή. Διότι, με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, ανταλλάσσονται πληροφορίες, αυξάνεται η ασφάλεια και αλλά και τα συνολικά μέσα που έχουμε στην διάθεσή μας», πρόσθεσε ο ναύαρχος Μπερούτι Μπεργκότο.

