Ιρανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις στις νότιες ακτές του Ιράν, ενώ ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άρχισε να διεξάγει πλήγματα σε «νόμιμη άμυνα» εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Εκρήξεις ακούστηκαν στη νήσο Κεσμ, στη Μινάμπ, στη Σιρίκ και στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με τις πληροφορίες ιρανικών μέσων ενημέρωσης.

Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το απόγευμα (ώρα Ουάσιγκτον· σχεδόν σαράντα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) ότι άρχισε να διεξάγει νέα πλήγματα σε «νόμιμη άμυνα» εναντίον του Ιράν, για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ.

Δυνάμεις «άρχισαν να διεξάγουν στις 17:15 (...) νέα πλήγματα σε νόμιμη άμυνα εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν» κατά διαταγή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), προσθέτοντας πως πρόκειται για «ανταπόδοση της αδικαιολόγητης και συνεχιζόμενης ιρανικής επιθετικότητας».

«Ετοιμάζουμε απάντηση», προειδοποίησε το Ιράν και ισχυρίστηκε ότι έχει χτυπήσει αμερικανικά πλοία με πυραύλους και drones στα Στενά του Ορμούζ.

Το Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε ένα εργοστάσιο πετροχημικών στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Ασαλούγιε.

Το ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι, λίγο μετά τις αμερικανικές επιθέσεις, σημειώθηκαν ναυτικές συγκρούσεις μεταξύ ιρανικών και αμερικανικών δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι όλα τα επιχειρησιακά κέντρα έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη τη χώρα έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού.