Μενού

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν ανακοίνωσε το πλήρες κλείσιμο για όλα τα πλοία

Μετά τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ, το Ιράν ανακοίνωσε πως κλείνει τα Στενά του Ορμούζ για όλα τα πλοία συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοφόρων και των εμπορικών.

Reader symbol
Newsroom
Στενά του Ορμούζ
Στενά του Ορμούζ | Getty Images
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Λίγη ώρα μετά τις νέες επιθέσεις των αμερικανικών δυνάμεων σε στόχους στο Ιραν το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr αναφέρει ότι η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν διέταξε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοφόρων και των εμπορικών πλοίων.

«Κάθε πλοίο που επιχειρεί διέλευση θα στοχοποιηθεί», πρόσθεσε.

Ιρανικά ΜΜΕ, μάλιστα, ανέφεραν πως ήδη χτυπήθηκαν δύο πλοία χωρίς, όμως, να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr αναφέρει ότι είναι σε εξέλιξη σφοδρές συγκρούσεις και ανταλλαγή πυρών στα Στενά του Ορμούζ μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων και των ναυτικών μονάδων των Φρουρών της Επανάστασης.

Πρόσθεσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν στοχεύσει επτά παράκτια σημεία μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων που έχουν αναφερθεί σε περιοχές γύρω από το Μπαντάρ Αμπάς, το Σιρίκ, το Κεσμ και το νησί Χένγκαμ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ