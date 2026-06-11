Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν ανακοίνωσε το πλήρες κλείσιμο για όλα τα πλοία

Λίγη ώρα μετά τις νέες επιθέσεις των αμερικανικών δυνάμεων σε στόχους στο Ιραν το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr αναφέρει ότι η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν διέταξε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοφόρων και των εμπορικών πλοίων.
«Κάθε πλοίο που επιχειρεί διέλευση θα στοχοποιηθεί», πρόσθεσε.
Ιρανικά ΜΜΕ, μάλιστα, ανέφεραν πως ήδη χτυπήθηκαν δύο πλοία χωρίς, όμως, να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες.
Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr αναφέρει ότι είναι σε εξέλιξη σφοδρές συγκρούσεις και ανταλλαγή πυρών στα Στενά του Ορμούζ μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων και των ναυτικών μονάδων των Φρουρών της Επανάστασης.
Πρόσθεσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν στοχεύσει επτά παράκτια σημεία μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων που έχουν αναφερθεί σε περιοχές γύρω από το Μπαντάρ Αμπάς, το Σιρίκ, το Κεσμ και το νησί Χένγκαμ.
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