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Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν χτύπησε δύο δεξαμενόπλοια – Σκοτώθηκε μέλος του πληρώματος

Δυο δεξαμενόπλοια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δέχθηκαν επίθεση του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ και ένα μέλος πληρώματος έπεσε νεκρό.

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Στενά του Ορμούζ | ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων γνωστοποίησε σήμερα ότι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν έπληξαν δυο δεξαμενόπλοιά τους στα Στενά του Ορμούζ και ότι μέλος του πληρώματος του ενός σκοτώθηκε.

«Το υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι τα δεξαμενόπλοια (των ΗΑΕ) Mombasa και Al Bahiyah στοχοποιήθηκαν από δυο ιρανικούς πυραύλους κρουζ καθώς έπλεαν στη νότια οδό ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν», σύμφωνα με ανάρτησή του μέσω X που «καταδικάζει» τα πλήγματα και διαμηνύει ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τα «ανταποδώσει» μετά την «κλιμάκωση» αυτή.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, σειρά επιθέσεων σε βάρος ιρανικών στόχων με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει προαναγγείλλει τα νέα αυτά χτυπήματα τονίζοντας πως η Τεχεράνη δεν τήρησε το «Μνημόνιο Συνεννόησης» που υπέγραψαν οι δύο πλευρές.

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