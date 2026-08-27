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Στενά του Ορμούζ: Νέα επίθεση κατά τάνκερ – Χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα»

Το δεξαμενόπλοιο «χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα που προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, η οποία έχει πλέον κατασβεστεί». Σώο το πλήρωμα.

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Στενά του Ορμούζ Ιράν
Δορυφορική εικόνα από τα Στενά του Ορμούζ | Shutterstock
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Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα», το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

Το πλοίο «χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα που προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, η οποία έχει πλέον κατασβεστεί», σύμφωνα με την πηγή αυτή, η οποία διευκρίνισε πως το πλήρωμα είναι σώο και δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση.

Ούτε η σημαία υπό την οποία έπλεε το τάνκερ, ούτε το αν μετέφερε φορτίο, ούτε η κατεύθυνσή του διευκρινίστηκαν.

Τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ μπαίνουν συχνά στο στόχαστρο πληγμάτων αφότου ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοίνωσε αμέσως μετά πως κλείνει τα Στενά.

Σε αντίποινα, οι ΗΠΑ επέβαλαν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο.

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