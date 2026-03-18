Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν με βόμβες 2,3 τόνων

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι χθες Τρίτη βομβάρδισαν «με επιτυχία» εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας κοντά στα Στενά του Ορμούζ χρησιμοποιώντας διατρητικές βόμβες, με ανακοινωθέν τους που δημοσιοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Πριν από μερικές ώρες, οι αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις χρησιμοποίησαν με επιτυχία διατρητικές βόμβες 5.000 λιβρών (σ.σ. 2,3 τόνων) εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων πυραύλων κατά μήκος της ακτογραμμής του Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran’s coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the… pic.twitter.com/hgCSFH0cqO — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2026

«Οι πύραυλοι κρουζ κατά πλοίων επιφανείας σε αυτές τις εγκαταστάσεις ήγειραν κίνδυνο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ», πρόσθεσε η CENTCOM.