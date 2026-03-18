Μενού

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν με βόμβες 2,3 τόνων

Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε πυραυλικές εγκαταστάσεις στο Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Reader symbol
Newsroom
Στενά του Ορμούζ Ιράν
Δορυφορική εικόνα από τα Στενά του Ορμούζ | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι χθες Τρίτη βομβάρδισαν «με επιτυχία» εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας κοντά στα Στενά του Ορμούζ χρησιμοποιώντας διατρητικές βόμβες, με ανακοινωθέν τους που δημοσιοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Πριν από μερικές ώρες, οι αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις χρησιμοποίησαν με επιτυχία διατρητικές βόμβες 5.000 λιβρών (σ.σ. 2,3 τόνων) εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων πυραύλων κατά μήκος της ακτογραμμής του Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Οι πύραυλοι κρουζ κατά πλοίων επιφανείας σε αυτές τις εγκαταστάσεις ήγειραν κίνδυνο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ», πρόσθεσε η CENTCOM.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ