Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε απόψε η Κεντρική Διοίκηση (Centcom), αναφέροντας ότι αμερικανικό αεροσκάφος έπληξε αποθήκες πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθώς και τοποθεσίες παράκτιων ραντάρ, με αφορμή την επίθεση της Τεχεράνης σε ένα εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να παρέχουν συντονισμό για την ασφαλή διέλευση στα εμπορικά πλοία που περνούν από τα Στενά. Παραμένουν παρούσες και σε επαγρύπνηση για να διασφαλίσουν ότι γίνονται σεβαστές και εφαρμόζονται όλες οι πλευρές της συμφωνίας με το Ιράν, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένα βλήμα έπληξε μια περιοχή κοντά σε έναν προβλήτα της πόλης Σιρίκ. Επικαλούμενα μια στρατιωτική πηγή, ανέφεραν επίσης ότι ώρες νωρίτερα οι ιρανικές δυνάμεις έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον πλοίων που «παραβίαζαν τα όρια» στα Στενά του Ορμούζ.

«Αεροσκάφη των ΗΠΑ χτύπησαν ιρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του M/V Ever Lovely στις 25 Ιουνίου με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος μίας χρήσης. Το φορτηγό πλοίο υπό σημαία Σιγκαπούρης εξερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ κατά μήκος των ακτών του Ομάν τη στιγμή της ιρανικής επίθεσης.



» Η αδικαιολόγητη επιθετική ενέργεια των ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας παραβίασε σαφώς την εκεχειρία. Επιπλέον, η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονόμευσε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς το εμπόριο διακινείται όλο και περισσότερο μέσω αυτού του ζωτικού διεθνούς εμπορικού διαδρόμου.



» Οι δυνάμεις της CENTCOM συνεχίζουν να παρέχουν συντονισμό και υποστήριξη για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από το στενό. Ο αμερικανικός στρατός παραμένει παρών και σε εγρήγορση για να διασφαλίσει ότι όλες οι πτυχές της συμφωνίας με το Ιράν τηρούνται, εφαρμόζονται και ισχύουν πλήρως» αναφέρει η ανακοίνωση της CENTCOM.

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης, σε ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι απέτρεψαν την αμερικανική επίθεση.



«Ανακοινώνουμε ότι αντιμετωπίσαμε μια επίθεση εναντίον του νησιού Σιρίκ, η οποία πραγματοποιήθηκε από αμερικανικές δυνάμεις», υποστηρίζουν και προσθέτουν: «Οι ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις μας κατάφεραν να αποτρέψουν και να ματαιώσουν την επίθεση και να αναγκάσουν τις επιτιθέμενες δυνάμεις να υποχωρήσουν, διαφυλάσσοντας έτσι την κυριαρχία του Ιράν επί των εδαφών και των υδάτων του.



» Διαβεβαιώνουμε ότι αυτή η επιθετική ενέργεια δεν θα μείνει αναπάντητη και ότι η απάντηση θα είναι άμεση και αποφασιστική, σε χρόνο και τόπο της επιλογής μας. Προειδοποιούμε ότι οποιαδήποτε νέα παράλογη ενέργεια θα αντιμετωπιστεί με ισχυρή αντίδραση που θα διαλύσει τις ψευδαισθήσεις των επιτιθέμενων στην περιοχή».