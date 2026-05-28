Στενά του Ορμούζ: Προειδοποιητικά πυρά του Ιράν σε πλοία των ΗΠΑ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εκτόξευσαν πυραύλους από τις νότιες περιοχές της χώρας προς συγκεκριμένους στόχους, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσειων Fars.

Ο ακριβής προορισμός των πυραύλων δεν είναι ακόμη σαφής, σημειώνεται.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim έκανε λόγο για ήχους που ακούγονται από τη θάλασσα και οφείλονται σε ανταλλαγή πυρών, ως προειδοποίηση προς τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Λίγο αργότερα, κρατικά ΜΜΕ του Ιράν ανέφεραν ότι ακούστηκε έκρηξη στην παραθαλάσσια πόλη Μπουσέρ.

Το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό, σύμφωνα με την νεώτερη επιβεβαίωση, πυροβόλησε προειδοποιητικά προς τέσσερα πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς να έχει προηγηθεί κεντρικός συντονισμός με τις ιρανικές αρχές.

Τέσσερα αμερικανικά πλοία, μεταξύ των οποίων και εμπορικά, «έγιναν στόχος μετά την παραβίαση των ιρανικών κανόνων για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ». Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές από τις ΗΠΑ ή διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς όπως η UKMTO για επιτυχημένα χτυπήματα έναντι πλοίων, κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνει το Sabereen που έκανε λόγο για «προειδοποιητικά χτυπήματα».

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες, κάνουν λόγο για επιθέσεις με κρουζ, κάτι που συνάδει και με τους στόχους.