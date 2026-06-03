Στενά του Ορμούζ: Στο κόκκινο ξανά η ένταση - Εκρήξεις και επίθεσεις

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως «εξουδετέρωσαν» δεξαμενόπλοιο, κενό φορτίου, πλήττοντας το μηχανοστάσιό του, για να το εμποδίσουν να φτάσει στο ιρανικό νησί Χαργκ, κατά παραβίαση του αποκλεισμού που έχει επιβληθεί από την Ουάσιγκτον στα λιμάνια του Ιράν.

Το πλήρωμα του M/T Lexie, υπό σημαία Μποτσουάνας, «αγνόησε» τις «πολλαπλές» προειδοποιήσεις των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, οι οποίες το έπληξαν με πύραυλο για να το ακινητοποιήσουν, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κεσμ του Ιράν, στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων MEHR, επικαλούμενο πηγές του και κατοίκους.

Τέλος, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για να αναχαιτίσουν εχθρικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, καλώντας τον πληθυσμό του εμιράτου να ακολουθεί τις οδηγίες των αρχών.

Οποιοσδήποτε κρότος ακουστεί θα είναι «αποτέλεσμα αναχαιτίσεων», υποστήριξαν ακόμη οι ένοπλες δυνάμεις, χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη ορολογία τους για τις επιχειρήσεις του είδους.