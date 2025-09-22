Στενός συνεργάτης του Τραμπ σαν να λέμε Γκέμπελς: Η ομιλία στην κηδεία Κερκ που προβλημάτισε

Ως τη «μεγαλύτερη, ανοιχτή συγκέντρωση της αστικής ναζιστικής πολιτικής πραγματικότητας» χαρακτηρίστηκε η επιμνημόσυνη δέηση για τον Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα των ΗΠΑ, όπου έδωσε το «παρών» μεταξύ άλλων και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο παραπάνω χαρακτηρισμός δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «τυχαίος», «συμπλεγματικός» ή οτιδήποτε, δεδομένου ότι αρκετοί ομιλητές, και κυρίως στενοί συνεργάτες του Τραμπ, μίλησαν σαν να είναι ο Γιόζεφ Γκέμπελς, ο επικεφαλής της ναζιστικής προπαγάνδας πριν και κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, της πιο αιματοβαμμένης παγκόσμιας σύρραξης.

Χαρακτηριστικά, η ομιλία του αναπληρωτή επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου για θέματα πολιτικής, Στίβεν Μίλερ, σε εκδήλωση της Turning Point USA για τον δολοφονημένο ακτιβιστή, είχε ομοιότητες με τα λόγια του Γιόζεφ Γκέμπελς σε προεκλογική συγκέντρωση το 1932, σύμφωνα με παρατηρητές.

Ο Μίλερ είναι ένας από τους ανώτερους συμβούλους του Ντόναλντ Τραμπ και υπεύθυνος για την πολιτική εσωτερικής ασφάλειας και ήταν ένας εκ των ομιλητών στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή.

Αποτίοντας φόρο τιμής στη χήρα του Κερκ, Erika, ο Μίλερ είπε: «Την ημέρα που πέθανε ο Τσάρλι, οι άγγελοι έκλαψαν, αλλά αυτά τα δάκρυα μετατράπηκαν σε φωτιά στις καρδιές μας. Και αυτή η φωτιά καίει με μια δίκαιη οργή που οι εχθροί μας δεν μπορούν να κατανοήσουν ή να συνειδητοποιήσουν. Αλλά βλέπω την Erika και τη δύναμη και το θάρρος της.

Μου έρχεται στο μυαλό μια διάσημη έκφραση: Η καταιγίδα ψιθυρίζει στον πολεμιστή ότι δεν μπορείς να αντισταθείς στη δύναμή μου και ο πολεμιστής ψιθυρίζει πίσω: «Εγώ είμαι η καταιγίδα».

Τα κοινά σημεία με την ομιλία Γκέμπελς

«Η Έρικα είναι η καταιγίδα. Εμείς είμαστε η καταιγίδα. Και οι εχθροί μας δεν μπορούν να κατανοήσουν τη δύναμή μας, την αποφασιστικότητά μας, την αποφασιστικότητά μας, το πάθος μας».

Σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διευκρίνισαν ότι τα όσα είπε έμοιαζαν με την ομιλία του Γκέμπελς στο Βερολίνο, που εκφωνήθηκε ένα χρόνο πριν οι Ναζί πραγματοποιήσουν πραξικόπημα, για να αναλάβουν την εξουσία.

Σε εκείνη την ομιλία, ο Γκέμπελς – ο οποίος έδωσε στον λόγο τον τίτλο «Η καταιγίδα έρχεται» – είπε: «Δεν σκεφτόμαστε πλέον με όρους τάξης. Δεν είμαστε εργάτες ή μεσαία τάξη. Δεν είμαστε πρώτα απ' όλα προτεστάντες ή καθολικοί. Δεν ρωτάμε για την καταγωγή ή την τάξη. Μαζί μοιραζόμαστε τα λόγια του ποιητή: «Λαέ, ξεσηκωθείτε, ξεσπάστε, ξεσπάστε!».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Μίλερ απευθύνθηκε στους υποστηρικτές του ως απογόνους εκείνων που έχτισαν τους μεγάλους κλασικούς πολιτισμούς της Αθήνας και της Ρώμης, προσθέτοντας: «Η Έρικα στέκεται στους ώμους χιλιάδων χρόνων πολεμιστών, γυναικών, που μεγάλωσαν οικογένειες, μεγάλωσαν πόλεις, μεγάλωσαν βιομηχανίες, μεγάλωσαν πολιτισμούς, που μας έβγαλαν από τις σπηλιές και το σκοτάδι στο φως».

Ο Γκέμπελς, στην ομιλία του το 1932, απευθύνθηκε στους Ναζί που είχαν συγκεντρωθεί στο Lustgarten του Βερολίνου ως «τους μάρτυρες, τους οικοδόμους, τους φορείς της θέλησης της ιδέας μας και της κοσμοθεωρίας μας».

Ο μελλοντικός επικεφαλής της προπαγάνδας του Τρίτου Ράιχ επικαλέστηκε τη μνήμη του δολοφονημένου Χορστ Βέσελ – ο οποίος, δύο χρόνια νωρίτερα, όταν σκοτώθηκε, είχε αποδώσει τη δολοφονία του σε «εκφυλισμένους υποάνθρωπους κομμουνιστές».

Ο Γκέμπελς είπε: «Έτσι έγραψε ο νεκρός σύντροφός μας Χορστ Βέσελ, και εμείς εκπληρώνουμε την προφητεία του. Οι άλλοι μπορεί να λένε ψέματα, να συκοφαντούν και να μας περιφρονούν – οι πολιτικές τους μέρες είναι μετρημένες.

Ο Αδόλφος Χίτλερ χτυπά τις πύλες της εξουσίας, και στη γροθιά του ενώνουν τις γροθιές τους εκατομμύρια εργάτες και αγρότες. Η εποχή της ντροπής και της ατιμίας πλησιάζει στο τέλος της».

Ο Μίλερ είπε: «Νομίζατε ότι μπορούσατε να σκοτώσετε τον Τσάρλι Κερκ. Τον κάνατε αθάνατο. Και τώρα εκατομμύρια θα συνεχίσουν το έργο του. Και θα αφιερώσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας για να ολοκληρώσουμε τους αγώνες για τους οποίους ο Τσάρλι έδωσε την τελευταία του πνοή. Δεν μπορείτε να μας νικήσετε».

Συνοψίζοντας την ομιλία του, ο Γκέμπελς είπε: «Δεν θα επιτρέψουμε στη Γερμανία να βυθιστεί στην ατιμία. Θα δώσουμε στη Γερμανία έναν λόγο για την ύπαρξή της, ένα νόημα στη ζωή. Γι' αυτό είστε εδώ, άνδρες και γυναίκες, μια στρατιά διακοσίων χιλιάδων».

Ο Μίλερ κατέληξε: «Στον αδελφό μου Τσάρλι. Ξέρω ότι μας βλέπεις αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι παρακολουθείς την Έρικα αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι παρακολουθείς τα παιδιά σου αυτή τη στιγμή. Και σου υπόσχομαι, φίλε μου, σου υπόσχομαι, αδελφέ μου, ότι θα αποδείξουμε ότι αξίζουμε τη θυσία σου».

