Στη δημοσιότητα τα μηνύματα Τραμπ με τον Νορβηγό πρωθυπουργό: «Απόλυτο έλεγχο της Γροιλανδίας»

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα μηνύματα που αντάλλαξαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Στέρε, αποκαλύπτοντας αιχμηρές τοποθετήσεις γύρω από τη Γροιλανδία, το ΝΑΤΟ και το Νόμπελ Ειρήνης.

Σύμφωνα με το BBC, το αμερικανικό δίκτυο CBS News απέκτησε το πλήρες περιεχόμενο της συνομιλίας μεταξύ των δύο ηγετών, μετά τη δημοσιοποίησή της βάσει της νορβηγικής νομοθεσίας περί ελευθερίας της πληροφόρησης.

Το μήνυμα του Γιόνας Στέρε είχε σταλεί εκ μέρους του ίδιου και του προέδρου της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ.

Τα μηνύματα Τραμπ - Στέρε

Μήνυμα Στέρε προς Τραμπ – 18 Ιανουαρίου, 15:48:

«Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Ντόναλντ,

σε συνέχεια της επικοινωνίας μας πέραν του Ατλαντικού, σχετικά με τη Γροιλανδία, τη Γάζα, την Ουκρανία και τη χθεσινή ανακοίνωσή σας για τους δασμούς.

Γνωρίζετε τη θέση μας σε αυτά τα ζητήματα. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι όλοι θα πρέπει να εργαστούμε για την αποκλιμάκωση της έντασης – συμβαίνουν τόσα πολλά γύρω μας και είναι απαραίτητο να στεκόμαστε ενωμένοι.

Προτείνουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας αργότερα σήμερα – είτε και με τους δύο μας είτε ξεχωριστά. Πείτε μας τι προτιμάτε.

Με εκτίμηση,

Άλεξ και Γιόνας»

Απάντηση Τραμπ προς Στέρε – 18 Ιανουαρίου, 16:15:

«Αγαπητέ Γιόνας,

Δεδομένου ότι η χώρα σας αποφάσισε να μη μου απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης, παρότι έχω σταματήσει 8 πολέμους και πλέον, δεν αισθάνομαι πια υποχρεωμένος να σκέφτομαι αποκλειστικά με γνώμονα την ειρήνη – αν και αυτή θα παραμένει κυρίαρχη – αλλά μπορώ πλέον να σκέφτομαι τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει αυτή τη γη από τη Ρωσία ή την Κίνα, και γιατί άλλωστε να έχει “δικαίωμα ιδιοκτησίας”; Δεν υπάρχουν γραπτά έγγραφα· απλώς ένα πλοίο έφτασε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια. Και εμείς όμως είχαμε πλοία που έφτασαν εκεί. Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλον από την ίδρυσή του και τώρα το ΝΑΤΟ θα πρέπει να κάνει κάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής αν δεν έχουμε Πλήρη και Απόλυτο Έλεγχο της Γροιλανδίας.

Σας ευχαριστώ.

Πρόεδρος DJT»