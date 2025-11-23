Στη Γενεύη σήμερα ΗΠΑ και Ουκρανία για το «σχέδιο 28 σημείων»: Αντίστροφη μέτρηση για την προθεσμία Τραμπ

Στη Γενεύη, στην Ελβετία αναμένεται να συναντηθούν σήμερα (23/11) αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουκρανίας και της Ευρώπης για το περιβόητο «σχέδιο των 28 σημείων», τη λύση ΗΠΑ - Ρωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει προθεσμία έως την Πέμπτη στο Κίεβο για να αποδεχθεί την πρόταση, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, τόσο από την Ουκρανία, τόσο και από την Ευρώοη, καθώς προβλέπει σημαντικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία.

Το σχέδιο καλεί την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη, να μειώσει το μέγεθος του στρατού της και να δεσμευτεί ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου — αιτήματα που αποτελούν πάγιες αξιώσεις του Κρεμλίνου.

Γενεύη: Ποιοι θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες

Στις συνομιλίες της Κυριακής αναμένεται να συμμετάσχουν ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Στόχος της συνάντησης είναι να οριστικοποιηθεί η διατύπωση του σχεδίου πριν από τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Παράλληλα, σύμφωνα με διπλωματική πηγή, σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία αναμένεται να συνεδριάσουν με τους Ουκρανούς και Αμερικανούς ομολόγους τους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και ο σχεδιασμός για ξεχωριστή συνάντηση μεταξύ αμερικανικής και ρωσικής αντιπροσωπείας με αντικείμενο το σχέδιο 28 σημείων — συνάντηση που, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, «θα γίνει σύντομα», αλλά όχι στη Γενεύη. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι θεωρεί την αμερικανική πρόταση «πιθανή βάση για μια τελική ειρηνευτική συμφωνία».

Το Σάββατο (22/11), ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε τις προγραμματισμένες συνομιλίες, ανακοινώνοντας ότι υπέγραψε διάταγμα για τη σύνθεση της ουκρανικής αντιπροσωπείας. «Οι εκπρόσωποί μας γνωρίζουν πώς να υπερασπιστούν τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας και τι απαιτείται για να αποτραπεί μια τρίτη εισβολή της Ρωσίας», τόνισε.

Οι συνομιλίες στην Ελβετία πραγματοποιούνται λίγο πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των ηγέτες της ΕΕ τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.