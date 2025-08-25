Στη Λιβύη τουρκική στρατιωτική αποστολή και ο αρχηγός της ΜΙΤ

Συνάντηση μεταξύ στρατιωτικών αντιπροσωπειών της Τουρκίας και της ανατολικής Λιβύης πραγματοποιήθηκε στη Βεγγάζη στο πλαίσιο της επίσκεψης της τουρκικής κορβέτας TCG Kınalıada, σύμφωνα με το υπουργείο 'Αμυνας της Τουρκίας.

Στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του υπουργείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τουρκική αποστολή με επικεφαλής τον γενικό διευθυντή 'Αμυνας και Ασφάλειας, υποστράτηγο Ιλκάι Αλτιντάγ, συναντήθηκε με τον υπαρχηγό του «Εθνικού Στρατού της Λιβύης» και διοικητή των Χερσαίων Δυνάμεων, στρατηγό Σαντάμ Χαφτάρ.

Στη συνομιλία που είχαν οι δύο πλευρές συζητήθηκαν, όπως μεταδίει ο ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, οι κοινές δράσεις που μπορούν να αναλάβουν για την ενότητα της Λιβύης και τη δημιουργία ενιαίου στρατού. Στη συνάντηση παρόντες ήταν επίσης ο πρέσβης της Τουρκίας στη Λιβύη, Γκιουβέν Μπεγκέτς, και ο πρόξενος στη Βεγγάζη, Σερκάν Κιραμανλιόγλου.

Μετά τη συνάντηση, ο στρατηγός Σαντάμ Χαφτάρ επισκέφθηκε το τουρκικό πλοίο στο λιμάνι της Βεγγάζης.

Την Βεγγάζη επισκέφθηκε επίσης και ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν, όπου συναντήθηκε με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.