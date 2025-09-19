Στη Νότια Κορέα η πρώτη συνάντηση Τραμπ, Σι Τζινπίνγκ: Κοντά σε συμφωνία για TikTok

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε στο Truth Social πως θα συναντηθεί σύντομα με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες.

Ο Τραμπ είπε ότι ο ίδιος και ο Σι θα συναντηθούν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα, που θα διεξαχθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως θα επισκεφθεί την Κίνα «στις αρχές του επόμενου έτους και ότι ο Πρόεδρος Σι θα επισκεφθεί, επίσης, τις Ηνωμένες Πολιτείες σε κατάλληλη στιγμή».

Ντόναλντ Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ: «Deal για το TikTok

Η ανάρτηση του Τραμπ υποδηλώνει ότι ο Σι ενέκρινε την προτεινόμενη συμφωνία για το TikTok, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι σημείωσε πρόοδο σε θέματα εμπορίου, TikTok και του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε την Παρασκευή με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Με πληροφορίες από Associated Press