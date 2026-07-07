Στη Ρώμη στις 15 και 16 Ιουλίου οι απευθείας συνομιλίες Ισραήλ - Λιβάνου

Πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Ρώμη, στις 15 και 16 Ιουλίου, ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Το ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια συνάντησης στη δεξαμενή σκέψης «Council of Foreign Relations, στην Ουάσινγκτον. Οι συνομιλίες, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, θα διεξαχθούν σε επίπεδο πρεσβευτών.

Όπως έγινε γνωστό παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζοζέφ Αούν.

Υπενθυμίζεται πως η Χεζμπολάχ έχει αμφισβητήσει την ισχύ της συμφωνίας που βρίσκεται σε ισχύ (παρά τις αλεπάλληλες παραβιάσεις από την πλευρά του Ισραήλ), ενώ ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου δήλωσε ότι δεν θα εφαρμοστεί ποτέ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ισχυρίστηκε την Κυριακή ότι χριστιανικά χωριά στον νότιο Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν από το Ισραήλ. Ωστόσο, η κυβέρνηση του Λιβάνου τον διέψευσε.

Επίσης, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, κάλεσε τις ΗΠΑ να παραμείνουν στο πλευρό της χώρας του, έπειτα από μια συμφωνία πλαίσιο που συνάφθηκε στην Ουάσιγκτον με το Ισραήλ, με στόχο μια «διαρκή ειρήνη», την οποία αμφισβητεί η φιλο-ιρανική Χεζμπολάχ.

Η συμφωνία της 26ης Ιουνίου υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ προβλέπει πως ο στρατός του Λιβάνου θα αποκαταστήσει την εξουσία του στο νότιο τμήμα της χώρας, υπό την προϋπόθεση του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, αρχής γενομένης από «πιλοτικές ζώνες» απ’ όπου θα αποσυρθεί ο ισραηλινός στρατός.