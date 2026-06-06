Στη Ρωσία ο Άντριου Τέιτ όσο εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα έκδοσης για κατηγορίες περί βιασμού και σωματεμπορίας

Γυναίκες που έχουν κατηγορήσει τον Άντριου Τέιτ για βιασμό και επίθεση αμφισβήτησαν γιατί ο «influencer» βρέθηκε στη Ρωσία, όσο οι βρετανικές Αρχές συνεχίζουν να αναβάλλουν την έκδοσή του. Ο Τέιτ είναι θαυμαστής του Βλαντιμίρ Πούτιν και εντείνει την προπαγάνδα του Κρεμλίνου στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τον Guardian, o ίδιος έφτασε την ίδια εβδομάδα που οι ρωσικές Αρχές υποδέχτηκαν Αμερικανούς ακροδεξιούς σε ένα ετήσιο συνέδριο που περιγράφεται ως η απάντηση της Ρωσίας στο Νταβός.

Ο Τέιτ και ο αδελφός του Τρίσταν, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες στη Βρετανία, συμπεριλαμβανομένων βιασμού, σωματικής βλάβης και εμπορίας ανθρώπων.

Ένας από τους δικηγόρους των θυμάτων δήλωσε ότι η αποτυχία των βρετανικών Αρχών να παραδόσουν τους αδελφούς είχε δημιουργήσει κενό για να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα στη Ρωσία.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται επίσης στη Ρουμανία για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και σύσταση οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, μετά τη σύλληψή τους τον Δεκέμβριο του 2022.

Υπάρχει ένταλμα έκδοσης εναντίον τους, αλλά η Εισαγγελία του Στέμματος (CPS) συμφώνησε ότι δεν θα εκδοθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι να διευθετηθούν οι ποινικές διαδικασίες.

Αυτή η πολιτική απόφαση αμφισβητήθηκε από τον Matthew Jury, δικηγόρο γυναικών στην McCue Jury & Partners, ο οποίος δήλωσε ότι δεν υπήρχε τίποτα που να εμπόδιζε τις βρετανικές αρχές να επιδιώξουν την έκδοση των ανδρών.

«Αποτυγχάνοντας να εξασφαλίσουν την έκδοση του Άντριου Τέιτ, οι βρετανικές αρχές έχουν απογοητεύσει τις Βρετανίδες που αναζητούν δικαιοσύνη, καθώς και τα ευρύτερα συμφέροντα της Βρετανίας», είπε.

«Αυτή η αποτυχία έχει πλέον δημιουργήσει το εξαιρετικό θέαμα του Τείτ που ταξιδεύει στη Ρωσία - ένα κράτος που έχει αποποινικοποιήσει ορισμένες μορφές ενδοοικογενειακής βίας - για να του δοθεί μια νέα πλατφόρμα από την οποία θα επιτεθεί στις δυτικές αξίες και θα ενισχύσει την προπαγάνδα του Πούτιν στα εκατομμύρια των οπαδών του», πρόσθεσε.

Μία από τις γυναίκες που υπέβαλαν αίτηση αποζημίωσης δήλωσε: «Είναι βαθιά θλιβερό το γεγονός ότι, για άλλη μια φορά, ο Άντριου Τέιτ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο ενώπιον ενός εκκρεμούς εντάλματος έκδοσης και παρά τις σοβαρές ποινικές κατηγορίες εναντίον του. Επαναλαμβάνουμε τις εκκλήσεις μας προς την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να δράσει επιτέλους και να εκδώσει τον Άντριου Τέιτ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διαφορετικά, οι δεσμεύσεις τους για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών κινδυνεύουν να εκληφθούν από τα θύματα και τα θύματα ως κούφιες κοινοτοπίες που μόνο προσθέτουν προσβολή στον τραυματισμό».

Ο Άντριου Τέιτ χρησιμοποίησε την διαδικτυακή του παρουσία για να επαινέσει τον Πούτιν, να προωθήσει την παραπληροφόρηση και την προπαγάνδα του Κρεμλίνου, να ευθυγραμμιστεί με την ομοφοβία που υποστηρίζεται από το ρωσικό κράτος και να επαναλάβει τα σημεία συζήτησης του Κρεμλίνου για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε μια συνέντευξη με τον Αμερικανό δεξιό σχολιαστή Τάκερ Κάρλσον, ευχαρίστησε τον Πούτιν που «θεράπευσε τον Covid» όταν η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία. Οι Τέιτ μπόρεσαν να πάνε στη Ρωσία μετά την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών από τις αρχές της Ρουμανίας, οι οποίες φέρεται να δέχονται πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ για την υπόθεση.

Η άφιξη των αδελφών στη Ρωσία συνέπεσε με το ετήσιο οικονομικό συνέδριο του Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη. Η συμμετοχή εκεί της δεξιάς Αμερικανίδας σχολιάστριας Κάντας Όουενς και η πρώτη εμφάνιση αξιωματούχου της κυβέρνησης των ΗΠΑ από το 2018 υπογράμμισαν την προθυμία του Κρεμλίνου να εκμεταλλευτεί τους δεσμούς με δεξιούς δυτικούς πολιτικούς ανατρεπτικούς παράγοντες και την ίδια την κυβέρνηση Τραμπ.

Όταν επικοινώνησε με τον Guardian, ο Tate δήλωσε: «Ήρθαμε στη Ρωσία επειδή οι σοβαρές χώρες πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Θέλω να γνωρίσω ανθρώπους, να δω πώς λειτουργεί η χώρα, να καταλάβω πώς ζουν οι άνθρωποι και να μιλήσω γι' αυτό με βάση αυτά που βίωσα πραγματικά. Ενδιαφέρομαι για το πώς ζουν οι άνθρωποι, πώς κάνουν δουλειές, τι πιστεύουν, τι ανησυχούν και πώς πιστεύουν ότι είναι το μέλλον. Οι άνθρωποι στη Ρωσία και οι άνθρωποι στην Αμερική δεν χρειάζεται να συμφωνούν σε όλα για να επωφεληθούν από την επαφή, τη συζήτηση και μια πιο σαφή εικόνα για το πώς ζει ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι πιο υγιές από το να μιλάμε ο ένας στον άλλον από απόσταση».