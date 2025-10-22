Στη Σουηδία μεταβαίνει ο Ζελένσκι: Συμφωνία για όπλα θα ανακοινώσουν οι δύο χώρες

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί σήμερα (22/10) στη Σουηδία, όπου οι δύο χώρες θα ανακοινώσουν συμφωνία «εξαγωγής» όπλων, ανακοίνωσε σήμερα η σουηδική κυβέρνηση.
Ο Ζελένσκι και ο σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον θα συναντηθούν στην πόλη Λινσέπινγκ, έδρα του ομίλου Saab που κατασκευάζει το καταδιωκτικό αεροπλάνο Gripen.
«Μετά τη συνάντησή τους, οι κκ. Κρίστερσον και Ζελένσκι θα πραγματοποιήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου για να κάνουν μια ανακοίνωση στον τομέα των αμυντικών εξαγωγών», δήλωσε η κυβέρνηση.
- Διονύσης Σαββόπουλος: «Ξυπνώ ένα βράδυ μούσκεμα» - Όταν αποκάλυψε τη μάχη με τον καρκίνο
- Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος σε ηλικία 81 ετών
- Ηχηρή απουσία στη Βουλή: Γιατί ο Νίκος Δένδιας απουσίαζε από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη
- «Γι' αυτό τα παιδιά των σταρ γίνονται τρανς» - Γρήγορα ένα χρυσό βατόμουρο στη γυναίκα του Σιλβέστερ Σταλόνε
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.