Στη Σουηδία μεταβαίνει ο Ζελένσκι: Συμφωνία για όπλα θα ανακοινώσουν οι δύο χώρες

Στην Σουηδία μεταβαίνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπου θα ανακοινωθεί συμφωνία με την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε σύνοδο του ΝΑΤΟ | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί σήμερα (22/10) στη Σουηδία, όπου οι δύο χώρες θα ανακοινώσουν συμφωνία «εξαγωγής» όπλων, ανακοίνωσε σήμερα η σουηδική κυβέρνηση.

Ο Ζελένσκι και ο σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον θα συναντηθούν στην πόλη Λινσέπινγκ, έδρα του ομίλου Saab που κατασκευάζει το καταδιωκτικό αεροπλάνο Gripen.

«Μετά τη συνάντησή τους, οι κκ. Κρίστερσον και Ζελένσκι θα πραγματοποιήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου για να κάνουν μια ανακοίνωση στον τομέα των αμυντικών εξαγωγών», δήλωσε η κυβέρνηση.

