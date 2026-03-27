Στιβ Γουίτκοφ: Εν αναμονή άμεσων συναντήσεων με το Ιράν – Στο τραπέζι το σχέδιο των 15 σημείων

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε απόψε ότι η Ουάσινγκτον ελπίζει πως θα έχει συναντήσεις με το Ιράν αυτήν την εβδομάδα.
«Πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν συναντήσεις αυτήν την εβδομάδα. Ασφαλώς το ελπίζουμε», ανέφερε ο Γουίτκοφ μιλώντας σε ένα επενδυτικό φόρουμ στο Μαϊάμι της Φλόριντας.
«Έχουμε στο τραπέζι μια συμφωνία 15 σημείων, την οποία οι Ιρανοί έχουν για κάποιο διάστημα. Αναμένουμε μια απάντηση από αυτούς και θα λυθούν όλα», πρόσθεσε.
