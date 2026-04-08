Στην αγορά το ρολόι που μέτρησε τον παλμό του Thriller του Μάικλ Τζάκσον

Ρολόγια και κοσμήματα του θρύλου της μουσικής Κουίνσι Τζόουνς θα περιλαμβάνει η δημοπρασία σπάνιων αντικειμένων του οίκου Christie's τον επόμενο μήνα στη Γενεύη. Πρώτο στη λίστα είναι ένα Patek Philippe Nautilus που φορούσε στον καρπό του ο παραγωγός την εποχή που έφτιαξε το Thriller του Μάικλ Τζάκσον.
Ο Αμερικανός μουσικός (τρομπετίστας και πιανίστας), συνθέτης και ενορχηστρωτής που πέθανε το 2024, απέκτησε το χρυσό 18 καρατίων "Jumbo" Nautilus από ατσάλι το 1981 και το κατείχε για το υπόλοιπο της ζωής του σύμφωνα με το Forbes.
