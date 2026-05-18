Στην αντεπίθεση η Κούβα: Απειλεί ότι μια στρατιωτική δράση των ΗΠΑ σε βάρος της θα προκαλέσει «αιματοχυσία»

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ εξέδωσε νέες απειλές σήμερα, Δευτέρα (18/5), ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά της χώρας, θα οδηγήσει σε «αιματοχυσία» με ανυπολόγιστες συνέπειες για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα.

Η δήλωση αυτή του Κουβανού προέδρου έρχεται μετά από δημοσίευμα του ιστότοπου Axios, που έκανε λόγο για σχέδιο επίθεσης της Αβάνας στην αμερικανική στρατιωτική βάση στον Κόλπο Γουαντάναμο με πάνω από 300 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που απέκτησε πρόσφατα.

«Η Κούβα δεν συνιστά απειλή», δήλωσε ο Ντίας-Κανέλ σε ανάρτηση στο X.

Σε δική του ανάρτηση, ο υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες, τόνισε ότι η Κούβα, «όπως κάθε χώρα στον κόσμο», μπορεί να ασκήσει αυτοάμυνα έναντι εξωτερικής επιθετικότητας βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου.

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως όσοι επιδιώκουν να επιτεθούν στην Κούβα χρησιμοποιούν ψευδείς προφάσεις, ώστε να δικαιολογήσουν μια επίθεση.

Σύμφωνα με το Axios, η Αβάνα έχει αρχίζει να καταστρώνει σχέδια για να επιτεθεί, πέρα από τη βάση στο Γουαντάναμο, σε πολεμικά πλοία των ΗΠΑ και στη νήσο Κι Γουέστ, στη Φλόριντα.

Το δημοσίευμα, που επικαλείται απόρρητα έγγραφα για τα οποία ο Axios λέει πως ενημερώθηκε από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, προδίδει τον βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ βλέπει την Αβάνα ως απειλή, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και την παρουσία ιρανών στρατιωτικών συμβούλων στην Αβάνα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε σε εκτελεστικό διάταγμά του στην αρχή της χρονιάς τη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση «εξαιρετική απειλή» για την «εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ». Απείλησε επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα να «πάρει» την Κούβα, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα στείλει αεροπλανοφόρα.